Il treno arriva alle nove del mattino, il traghetto attracca all’alba, il volo atterra a mezzogiorno e il check-in dell’appartamento è fissato per le sei di sera. In mezzo ci sono ore preziose, una città da scoprire e un trolley che rimbalza sui basolati. Chi viaggia nel Sud conosce bene questa scena, soprattutto passando da tre snodi chiave: Bari, Palermo e Catania.

Da qualche anno, però, la soluzione si trova spesso a pochi passi da stazioni e porti. Negozi, hotel e piccole attività mettono a disposizione lo spazio che già hanno per custodire i bagagli a ore, su prenotazione. Il viaggiatore si muove a mani libere, l’esercente valorizza un angolo altrimenti inutilizzato. Stasher è una delle piattaforme che mettono in contatto le due parti.

Bari: dal lungomare a Polignano

Chi arriva a Bari in treno o sbarca al porto può contare su una rete di oltre 30 punti per il deposito bagagli a Bari, distribuiti tra la zona di Bari Centrale, il porto e Polignano a Mare. Lasciata la valigia, la città si gira facilmente a piedi.

Il lungomare, tra i più lunghi d’Italia, accompagna verso Bari Vecchia, dove i vicoli si stringono tra panni stesi e signore che preparano le orecchiette davanti alla porta di casa. Tappa obbligata è la Basilica di San Nicola, gioiello del romanico pugliese e luogo di pellegrinaggio anche per i fedeli ortodossi. Chi ha mezza giornata può spingersi fino a Polignano a Mare, con le sue case affacciate sulla scogliera: grazie ai punti presenti anche lì, si può esplorare il borgo senza pensieri.

Palermo: il centro storico a portata di passo

A Palermo i punti di deposito bagagli a Palermo sono oltre 40, con copertura sia nella zona della stazione di Palermo Centrale sia vicino all’aeroporto. Alcuni si trovano proprio nel cuore del centro storico: un bar a un minuto a piedi dalla Cattedrale e dai Quattro Canti, un negozio a un minuto dalla Martorana, un altro a un minuto dalla Fontana Pretoria.

Il percorso a mani libere si disegna quasi da sé. Dai Quattro Canti, incrocio barocco che divide la città antica in quattro mandamenti, si raggiunge in pochi minuti la Fontana Pretoria con le sue statue. Accanto, la chiesa della Martorana custodisce mosaici bizantini di rara bellezza. Più avanti, la Cattedrale racconta secoli di stratificazioni architettoniche. Per chiudere, il mercato di Ballarò: banchi colorati, voci dei venditori e cibo di strada da assaggiare al momento.

Catania: tra mercato, barocco e vulcano

Anche Catania offre oltre 30 punti per il deposito bagagli a Catania, nella zona di Catania Centrale e vicino all’aeroporto. Una soluzione utile per chi atterra con qualche ora di anticipo o riparte la sera.

Il cuore della città è Piazza Duomo, con la fontana dell’Elefante, simbolo cittadino scolpito nella pietra lavica. A due passi, la Pescheria regala uno degli spettacoli più vivaci della Sicilia, tra banchi di pesce fresco e richiami dei venditori. Da qui si risale via Etnea, l’arteria dello shopping e del passeggio, con il vulcano sullo sfondo nelle giornate limpide. E proprio l’Etna può diventare la meta di una mezza giornata per chi riparte in serata: con le valigie al sicuro in città, l’escursione diventa molto più semplice da organizzare.

Quanto costa e come funziona

In tutte e tre le città il servizio parte da 1,49 € al giorno per bagaglio, con una garanzia fino a 12.000 € per prenotazione. Si sceglie il punto più comodo, si prenota e si lascia la valigia: il resto della giornata è libero.

Il piacere di viaggiare leggeri

Le ore di attesa tra un treno e un check-in, tra uno sbarco e un volo, non sono più tempo perso. Liberarsi del bagaglio permette di vivere le città del Sud con il ritmo giusto: una passeggiata sul lungomare, un piatto di strada al mercato, un tramonto sulla scogliera. In fondo, il modo migliore per conoscere un luogo resta camminarlo senza pesi