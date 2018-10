LECCE – Per per i lavoratori della partecipata del Comune sono giorni di angoscia. Domani ci sarà un nuovo vertice in Prefettura: il cambio di contratto in multiservizi è ormai assodato. Oggi intervengono i sindacalisti di Confintesa: “Lupiae Servizi è nuovamente sulla bocca di tutti – scrivono in un comunicato il vicesegretario Andrea Stefanazzi e il segretario Luca Panico –

Tensione e preoccupazione non avevano toccato mai livelli così alti

E anche se pacate “rassicurazioni” arrivano da parte del primo cittadino riguardo il futuro della partecipata resta un nodo cruciale e fondamentale da superare e dal quale non si può prescindere riguardo la trasformazione dei contratti di lavoro da commercio e terziario a multiservizi

Oggi siamo tutti interessati a conoscere i dati riportati nelle tabelle che tra un contratto e l’altro porterebbero a conoscere la percentuale di perdita sullo stipendio di ogni singolo lavoratore

ma nessuno in realtà pare abbia la lucidità a ricercare una soluzione alternativa a questo famigerato cambio di contratto che effettivamente porterebbe a notevoli riduzioni del salario dei dipendenti.

L’unica persona che sembra invece abbia chiaro all’orizzonte un risultato positivo, anche se a lungo termine, sembra sia proprio il Sindaco che a da subito bocciato un primo piano industriale presentato dai vertici della Società.

In quanto l’azienda oggi necessità assolutamente di essere completamente ristrutturata partendo da una ricollocazione della maggior parte del personale cercando di ottimizzare ancor di più il lavoro svolto fino ad ora.

È necessario considerare tutto quello che è rilevante in termini economici per il futuro della Società e pertanto si dovrà considerare il pensionamento di quelle persone che potrebbero lasciare l’azienda da oggi ai prossimi tre anni

I notevoli risultati ottenuti potrebbero essere un enorme risparmio da parte del Comune e un rientro della crisi finanziaria che si verrà purtroppo a creare nelle famiglie dei dipendenti Lupiae.