TREPUZZI – Nella giornata di domani 12 Marzo 2019 nei locali del Circolo Culturale “ G. Galilei “ si terrà una Tavola Rotonda dal titolo “ Le Primavere Arabe tra tradizione e rivoluzione “ . L’iniziativa è inserita nel ciclo annuale di conferenze organizzate dal Circolo ormai da molti anni e vedrà la partecipazione del Dr. Vito Leone in qualità di Moderatore e come Relatori del Prof. Daniele De Luca – docente di Storia delle Relazioni Internazionali di Unisalento , del Prof. Fabio Pollice Direttore del Dipartimento Storia e Studi sull’Uomo, del Dr. Saiffedine Maaroufi Iman della Moschea di Lecce e del Sac. Salvatore Cipressa Teologo Morale.

Verranno ripercorse le tappe delle cosidette “ Primavere Arabe “dal 2011 al 2014 aiutati anche da una mostra fotografica allestita nei locali del Circolo, ma soprattutto si cercherà di capire le cause di tali eventi e l’impatto con il mondo occidentale , con l’Europa ed in particolare con le Regioni del Sud vero avamposto verso il Nord Africa . Da qui anche il ruolo centrale di UniSalento ed in particolare del Dipartimento diretto dal Prof. Fabio Pollice quale osservatorio privilegiato di tali eventi.

Capire un mondo così vicino a noi è di fondamentale importanza.