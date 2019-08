MATINO (Lecce) – Si parte alle 21 di stasera con “Vicoli d’arte” a Matino. Quarta edizione per “Vicoli d’arte” nel cuore di Matino: in programma mostre e artigianato, musica e ballo, artisti di strada e spettacoli per bambini. L’amministrazione comunale attraverso il sindaco Jonnhy Toma e l’assessore Lucetta Barone invitano salentini e turisti a non perdere questa bella iniziativa culturale, artistica e gastronomica. La novità di quest’anno sono le due piazze dedicate allo “street food” con i prodotti tipici salentini.

E’ giunta alla sua quarta edizione, Vivoli d’arte, a Matino, l’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune e dalla Pro loco Sant’Ermete in collaborazione con Regione Puglia, Teatro pubblico pugliese, Istituto comprensivo Matino e le associazioni Matinum e Amici del presepe. Saranno i ragazzi ad animare questa manifestazione e a fungere da protagonisti per la descrizione dello splendido borgo salentino.

Dallo street food, agli spettacoli di danza e di intrattenimento per le vie del centro storico fino a culminare, alle ore 23 con la compagnia di danza-teatro Resextensa di Bari dove la responsabile Elisa Barucchieri metterà in scena “F.a.t.a. I 4 elementi…fuoco terra acqua e aria”. Appuntamento da non perdere.