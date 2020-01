LECCE – La rabbia per non aver giocato molto fino a ora, sarà trasformata in voglia di fare bene e di dare il massimo nel Lecce per portare a termine la missione salvezza.

Lo garantisce Alessandro Deiola, arrivato alla corte di Liverani con la formula del prestito con diritto di riscatto.

“Lasciare la Sardegna è una bella prova per noi sardi – ha dichiarato in conferenza stampa il giocatore – Ma per questo sport devi essere disposto a trasferirti dappertutto.

La decisione di venire a Lecce

Conoscevo già Mancosu, con il quale mi sono sentito. Ma non solo, qui conosco diversi giocatori; come Petriccione per aver giocato con lui nel settore giovanile; e poi Rossettini, Tabanelli e naturalmente Farias. La società, tra l’altro, aveva dimostrato interesse per me già nel mercato estivo e quindi sono contentissimo della mia scelta.

Prima di venire ho sentito Marco (Mancosu ndr) e poi Diego (Farias ndr), sono felice di avere l’opportunità di vestire questa maglia, voglio dare il massimo e sono a disposizione da subito, se il mister lo vorrà. No ho mai saltato un allenamento, sto bene e sono pronto”

Cosa pensa del Lecce

“L’ho visto giocare, ho visto anche la partita di lunedì (contro Udinese), è un’ottima squadra. Vedere una squadra che gioca così bene fa venire voglia di venire qua”

Deiola ha il numero 14

“Ho avuto sempre il 27, ma qua era di Calderoni. Ho pensato al 37, ma è di Majer, più al 7, giorno in cui è nata mia figlia, ma l’ha appena preso Donati. Alla fine, insieme a mia moglie, abbiamo scelto il 14”

Il calciatore si è già allenato con il gruppo di Liverani, potrebbe essere in campo già lunedì al Tardini

“In campo sono aggressivo e cerco di trasmettere questa caratteristica alla squadra. Per quanto riguarda la tecnica, sto lavorando per migliorare proprio su questo aspetto”.

Non chiamatelo solo centrocampista

“Ho fatto il centrale difensivo, il mediano davanti alla difesa, la mezz’ala sinistra e destra. Io sono pronto, voglio giocare e dare il mio contribuito a questa squadra per la salvezza. La classifica oggi ha un peso relativo. Tutto può cambiare”.

Il Parma… Deiola conosce la squadra per essere stato in prestito nello scorso campionato

“Sono stato sei mesi a Parma è poi sono tornato a Cagliari. Sicuramente quella a Parma è un partita difficile. La squadra è forte, abile in contropiede, ci ho giocato e so che può metterci in forte difficoltà”

Il calciomercato

Continuano le trattative, anche quelle in uscita. Andrea La Mantia è stato ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all’Empoli. Intanto pare si stia complicando la trattativa per portare nel Lecce Riccardo Saponara. Il centrocampista della Fiorentina, per i primi sei mesi di campionato in prestito al Genoa, resta comunque nel mirino della società giallorossa.