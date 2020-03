PUGLIA – Nella giornata di oggi le notizie di nuovi contagi si sono susseguite: abbiamo scoperto che c’è un nuovo contagiato ricoverato in terapia intensiva, ma anche che la malattia covid-19 è arrivata nel carcere leccese. Abbiamo saputo già questa mattina che il conto di medici e addetti ai lavori contagiati sale a 5 (3 medici e 2 infermieri). Abbiamo anche scoperto che ci sono nuovi contagiati a Lecce (sei nuovi). Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 13 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 180 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

130 sono risultati negativi e 50 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

12 in Provincia di Bari;

8 in Provincia Bat;

4 in Provincia di Brindisi;

18 in Provincia di Foggia;

6 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Con questo aggiornamento salgono a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che è deceduta una donna di 74 anni. La donna, che aveva patologie pregresse, era già risultata positiva a Covid-19 e trasferita al reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.