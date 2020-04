LECCE – Oggi abbiamo la sicurezza di una tendenza positiva nella battaglia al covid-19: ci sono meno contagi (la curva dei positivi è orizzontale, sono pochissimi), meno ricoveri e terapie intensive sono occupate solo fino al 14 per cento, questo grazie alle chiusure, secondo Carlo Salvemini, che in questa domenica mattina, nel suo appuntamento quotidiano su Facebook per gli aggiornamenti sull’emergenza, ha invitato il presidente ANCI, Antonio Decaro. In provincia di Lecce ci sono 470 casi, ieri altri 4 positivi (solo uno a Lecce, che arriva a 70 casi totali). È tutto pronto per la fase 2 dal 4 maggio. Anche l’aumento dei tamponi eseguiti nel Salento conferma la diminuzione dei contagi. Antonio Decaro annuncia l’uscita dall’emergenza sanitaria, ma avvisa: “Non siamo usciti dall’epidemia ancora, quindi siamo spaventati da un’eventuale ritorno a quello che facevamo prima, perché non vorremmo che ritornasse l’emergenza. Dovremmo usare la mascherina, stare a distanza dalle persone e cercare di cambiare lo stile di vita ancora per un po’ ’”. Ci sono ancora tanti problemi da risolvere: per esempio, i genitori dove metteranno i figli quando torneranno a lavorare con le scuole chiuse? Si pensa a bonus baby-sitter e altro. Un’altra criticità è quella dei mezzi pubblici: come si fa a vietare assembramenti su metropolitana e pullman? Addio alle feste patronali con decine di migliaia di persone e alla Notte della Taranta.

“Il virus lo sconfiggeremo solo con un vaccino! – avverte Decaro – Solo tra molti mesi potremo considerare il covid come un’influenza, ma fino ad allora dovremo cambiare il nostro stile di vita, a meno che non scopriamo che il caldo lo sconfigge”. I sindaci hanno avuto il ruolo di “sentinelle del territorio”. 92 controllati, 16 sanzionati, 6 bloccati mentre andavano a mare. Un mini-market ieri ha aperto ed è stato sanzionato. La splendida giornata di oggi non deve tentare nessuno perché le forze dell’ordine presidiano tutte le strade e gli accessi a mare. Continua la distribuzione delle mascherine. Anche la Regione Puglia è pronta per la distribuzione: tutti avranno questi DPI. Dal 4 di maggio parte l’indagine epidemiologica per il contenimento del contagio. Sarà una caccia più serrata agli asintomatici. La fase 2 nel mondo è ancora un terreno inesplorato: “È come quando il medico ci spiega che possiamo firmare le dimissioni dall’ospedale, ma ancora siamo nella fase di recupero” – afferma il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

COME SI SALVERÀ IL TESSUTO ECONOMICO E IL TURISMO?

Non si possono annullare tutte le tasse comunali: Decaro spiega che senza quelle entrate si bloccano servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pubblica illuminazione, aiuto alle famiglie e tanto altro. A Lecce si è scatenata in questi giorni la polemica sulla Tosap, perché ne era stata annunciata la sospensione, che però è solo parziale (non vale per le pedane). Il fatto è che il 20 per cento delle risorse che hanno le amministrazioni locali sono trasferimenti dallo Stato, ma oltre il 70 per cento derivano dalle tasse. Quindi, per allentare la stretta sulle tasse comunali, ci sarà bisogno di un maggiore contributo statale, come spiega il presidente dell’Anci. Il governo sta cercando di intervenire sulle banche per allargare le maglie. Inoltre, in tanti non hanno ancora percepito la cassa integrazione in deroga. I comuni intervengono per porre rimedio a questi ritardi, ma non c’è ancora un vero piano del governo centrale su come tenere in piedi tante aziende che ora sono in “terapia intensiva” e lottano contro la morte, schiacciate da tasse, bollette, spese e affitte. Il governo sta studiano le mosse decisive e si comincia a parlare di soldi a fondo perduto. Non ci sono risposte nemmeno per le spiagge libere: come saranno regolari gli accessi? Il plexiglas ci salverà? Come garantiremo la sicurezza fuori dai lidi privati, che comunque dovranno rinunciare a diversi posti e a un notevole ricavo? Non c’è alcuna risposta per il momento. L’estate 2020 sarà anomala, anche sulle nostre viste. Si studiano norme, che poi nell’applicazione potrebbero anche essere neutralizzate.

LE RIAPERTURE

Tutto da decidere sulle riaperture di parchi e altro. Sicuramente tutto sarà riaperto, ma nel pomeriggio ne sapremo di più. “Due chiusure il sistema economico italiano non se le può permettere. Quando riapriremo dovremo farlo per bene – spiega Decaro – quindi attenzione a non fare errori nella fase 2: niente assembramenti”. Ma le buone intenzioni restano parole al vento. Le scuole sono un problema: forse riapriranno a settembre, ma come si potrà garantire il distanziamento sociale? Anche qui gli interrogativi sono tanti. In questi giorni ne sapremo di più, ma è chiaro che i sindaci hanno poche promesse da fare, perché mancano i soldi, e sperano in uno sforzo in più del governo. “Gli italiani, nella maggior parte dei casi, hanno rispettato le regole” – afferma Decaro. Adesso è il tempo che i governanti, soprattutto quelli a Roma e in Europa, dimostrino rispetto per i cittadini e non li lascino affondare, con le loro imprese e le loro famiglie.