Cannabis terapeutica: i preparati galenici prodotti ed erogati dalla Farmacia del PTA di Maglie

MAGLIE (Lecce) – Dall’ i preparati galenici magistrali a base di cannabis terapeutica sono prodotti ed erogati dalla Farmacia del PTA di Maglie – Laboratorio Galenico.

È il risultato di un intenso lavoro portato avanti nella ASL Lecce che da può gestire la prescrizione e la presa in carico dei pazienti che fanno uso, solo a fini terapeutici, di preparazione galenica a base di cannabinoidi, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

La prescrizione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, della cannabis ad uso terapeutico (ai sensi della Legge 38/2010 e smi, della Legge n.94 del 1998, del D.M , delle DGR 512/2016 e DGR 1530/2017) è appropriata nei seguenti casi:

– per il trattamento di patologie che implichino spasticità associata a manifestazioni dolorose resistenti alle terapie convenzionali, quali sclerosi multipla e lesioni a carico del midollo spinale;

– per il trattamento del dolore cronico, qualora l’utilizzo di antinfiammatori non steroidei e di farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;

– per il trattamento di nausea e vomito provocati da chemio e radioterapia e durante i trattamenti contro l’HIV, quando tali benefici non possano essere ottenuti mediante trattamenti convenzionali;

– per stimolare l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici, affetti da Aids e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;

– per il trattamento del glaucoma resistente alla terapia convenzionale;

– per il controllo delle manifestazioni spasmodiche presenti nella sindrome di Gilles de la Tourette, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;

– come terapia contro il dolore ai sensi della Legge n. 38 del .

Modalità di accesso alla prescrizione e fornitura diretta di preparati galenici a base di cannabis terapeutica:

Il paziente interessato si rivolge al proprio di Medico di Medicina Generale che prescrive una visita presso un Medico specialista individuato dalla ASL.

Il paziente prenota la visita tramite CUP.

Il paziente viene preso in carico dal Medico Specialista della ASL che acquisisce il consenso informato del paziente e redige la scheda di segnalazione di diagnosi e il Piano Terapeutico (con validità massima di sei mesi, rinnovabili) sul Sistema Informativo Edotto.

Il Paziente o un suo delegato consegna una copia del Piano Terapeutico al Medico di Medicina Generale.

Il Medico di Medicina Generale, acquisito e condiviso il Piano Terapeutico dello Specialista, prescrive una quantità di preparato, per un massimo di 30 giorni di terapia, su apposita ricetta non ripetibile (RNR) cartacea.

Il paziente si rivolge così alla Farmacia del PTA Maglie che, dopo aver controllato la correttezza della prescrizione medica, programma l’allestimento della preparazione galenica magistrale e la successiva erogazione.

Sono circa 100 i pazienti che all’interno della ASL Lecce fanno al momento uso di preparati galenici a base di cannabis terapeutica.

“È bene ricordare che come stabilito dal D.M. “l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali.” Si Legge in una nota dell’Asl.