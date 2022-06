Definire la figlia minorenne “sfigata” o “fallita” si può: giudice proscioglie coppia di genitori

RACALE (Lecce) – Definire la figlia minorenne una “sfigata” o una “fallita” si può. Per il giudice del Tribunale di Lecce, Marcello Rizzo, si tratta di un modo di educare per correggerne i comportamenti scorretti così come riportato nelle motivazioni contestuali di una sentenza con cui una coppia di genitori, residente a Racale, è stata prosciolta dall’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Un intento educativo e non un trattamento punitivo e offensivo. eppure la ragazza, minorenne allora come oggi, aveva denunciato i suoi genitori.

Si era presentata in caserma e ai carabinieri aveva raccontato i maltrattamenti che era costretta a subire in silenzio. Offese del tipo “sfigata”, “fallita” e altro per i motivi più banali. Invitata più volte ad abbandonare casa; minacciata di morte con espressioni del tipo: “qualche giorno ti caccio via dal mondo”. E in alcuni casi anche picchiata. Un clima di terrore per la ragazza che, il 2 dicembre del 2019, decise di presentarsi in caserma per denunciare i genitori. Un atto di coraggio a cui ne sono seguiti altri. La ragazza ha infatti confermato le accuse davanti ad una psicologa e per alcuni mesi è stata collocata anche in casa della nonna paterna.

Effettivamente le indagini avrebbero confermato i forti contrasti tra la figlia e i genitori in particolare con la madre nei mesi che hanno preceduto la denuncia sfociati anche in alcuni atteggiamenti aggressivi e minacciosi; la ragazza ha lamentato in particolare le espressioni ingiuriose e offensive rivoltele dalla madre ma scrive il giudice nelle motivazioni “non si può escludere che le condotte della madre seppur eccessive e inurbane fossero motivate da un intento educativo di presunti comportamenti scorretti della figlia.

E gli episodi di percosse? “Sono stati saltuari e limitati ad un ristretto periodo di tempo e ciò fa ritenere non provata la abitualità delle condotte di violenza e di minaccia necessarie per la integrazione del reato di maltrattamenti”. Nel frattempo i genitori e la figlia si sono riconciliati tornando a vivere sotto lo stesso tetto “il che, a parere del giudice, contribuisce a ritenere che un futuro dibattimento nulla potrebbe aggiungere al quadro già emergente dagli atti che come detto appare insufficiente a fondare un giudizio di responsabilità”. I due genitori sono difesi dagli avvocati Antonio Corvaglia e Giuseppe Gatti.