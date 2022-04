Spaccatura M5S, parlamentari salentini sotto shock. In gioco anche la leadership pugliese. Laricchia: “Io sto con Grillo”

ROMA – È bastata una sola dichiarazione di Beppe Grillo per compromettere la carriera politica di Giuseppe Conte. Le carte sono state sparigliate e anche le leadership pentastellate pugliesi potrebbero essere messe in discussione. Ora c’è la squadra di Conte contro quella di Casaleggio che si fronteggiano in una specie di partita a scacchi in cui in palio c’è il loro futuro politico, ma la scissione è quasi scontata. In Puglia potrebbero rientrare nella partita delle leadership Barbara Lezzi (fuori dal gruppo parlamentare pentastellato, ma non fuori dal partito) e Antonella Laricchia, che sono sulla linea Casaleggio/Di Battista. Per l’ex premier, Giuseppe Conte, il fondatore del Movimento 5 Stelle “ha deciso di essere il padre padrone della sua creatura”. Improvvisamente quello che era il leader inamovibile, il presidente del Consiglio difeso con le unghie dai pentastellati, è diventato per il fondatore un soggetto senza capacità politica e organizzativa. Nel video di oggi Grillo spiega che Conte lo ha snobbato: lui chiedeva semplicemente che nello statuto rimanesse la sua funzione di garante dei valori e della visione del M5S. “Sono 20 anni che parlo di rivoluzione energetica: io chiedevo solo che fosse lasciato il mio spazio di visionario – spiega Grillo – Ho sentito un ambiente di paura, manca lo spirito del Movimento 5 Stelle”. I rapporti tra i due erano già saltati dietro le quinte. “Non c’è lo statuto, né gli organi di garanzia – spiega Grillo – Io non sono il padre-padrone del movimento. Io sono il papà del Movimento 5 Stelle”. Nel nuovo video l’”Elevato” fa capire che Conte non serve più e poi lancia un avvertimento: “Stiamo vicini, abbracciamoci, chi vuole restare resta, chi vuol fare altre scelte le faccia pure”.

I parlamentari salentini sono ammutoliti: hanno paura di rilasciare dichiarazioni all’esterno e probabilmente non sanno con chi stare. “È un fulmine a ciel sereno, un colpo di teatro inaspettato che ci spiazza tutti – spiega un parlamentare salentino che non vuol rilasciare dichiarazioni ufficiali – Per ora attendiamo. Si susseguono le riunioni e le telefonate, ma il futuro è incerto”. Antonella Laricchia invece gioisce per la svolta: “È chiaro che siamo spaccati: per un anno la leadership è impazzita. Bisogna ritornare sui binari, sui valori fondanti, su Rousseau, sulla democrazia diretta. Per me il movimento è post ideologico: né di destra né di sinistra. Dobbiamo dare più dignità al voto online. Conte vuole spostarci a sinistra. Grillo ha fatto la cosa giusta con i tempi sbagliati, ma doveva farlo”. Per la consigliera regionale del nord della Puglia e per la senatrice leccese, Barbara Lezzi, questa svolta è una manna dal cielo proprio perché potrebbe spodestare l’establishment di Di Maio (riportando il Movimento in una posizione alternativa a tutti i partiti), quel gruppo che è stato capace di isolarle.

AGGIORNAMENTO:

IL COMUNICATO, A FINE SERATA, DEI PARLAMENTARI, CHE CERCANO DI FARE DA PACIERI

A fine serata la parlamentare Daniela Donno pubblica un comunicato stampa a firma del gruppo M5S su Facebook: “L’assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle ritiene doveroso esprimere gratitudine per lo sforzo profuso nella redazione del nuovo statuto, che tuttavia ad oggi gli iscritti e gli eletti non conoscono ed hanno tutto il diritto di vedere ed esaminare. In un Movimento che della democrazia diretta e della trasparenza ha fatto i propri principali pilastri, il documento in questione e’ indispensabile che sia condiviso con l’intera comunita’ 5 Stelle”. Cosi’ in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle. “Si ritiene inoltre che una sintesi e una mediazione siano ancora possibili perche’ al di la’ delle divergenze di vedute, l’ambizioso progetto non debba andare disperso, ma al contrario messo a disposizione di quella comunita’ di uomini e donne che credono che si possa ancora lavorare insieme per il bene del Movimento e del Paese”, aggiungono. “In queste ore delicate per il futuro del M5s, le senatrici e i senatori intendono di nuovo esprimere la loro piena solidarieta’ a Vito Crimi, che in una fase complessa ha sempre rivestito il suo ruolo di reggente del Movimento con grande spirito di dedizione e con la massima onesta’ intellettuale. A lui il Gruppo M5S Senato ribadisce la propria fiducia esortandolo ad andare avanti nel suo prezioso lavoro. Si ritiene, infine, che alla luce della recente controversia con l’associazione Rousseau, che cosi’ gravemente ha rallentato e danneggiato l’immagine del Movimento, sia quanto meno inopportuno il ricorso alla predetta piattaforma”, concludono i senatori cinquestelle.