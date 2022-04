FoodExp, Pizzolante: Un progetto per dare valenza all’industria enogastronomica pugliese

Tre giorni dedicati alla ristorazione, all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera d’eccellenza. In scena a Lecce, dall’11 al 13 ottobre, la quarta edizione di FoodExp, il forum internazionale rivolto ad appassionati e addetti ai lavori, dedicato, dopo i temi “Food Changers” e “Young in the future”, trattati nelle precedenti edizioni, ai “Supereroi del Presente”. Cuochi, maître, sommelier, ristoratori, bar e hospitality manager che hanno risposto alle difficoltà generate dalla pandemia, con soluzioni creative, dimostrando capacità “fuori dal comune”. Dalle degustazioni ai pranzi memorabili, dagli incontri di formazione ai dibattiti, ricco il programma della manifestazione, ideata e organizzata da Giovanni Pizzolante, e realizzata con il supporto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Pugliapromozione, Fondi POC Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”.

Tra i tanti appuntamenti tematici realizzati, in evidenza il workshop dedicato alle strategie e alle sinergie per progettare il futuro del turismo in Puglia al quale ha preso parte tra gli altri, in collegamento telefonico, l’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Massimo Bray, che ha posto l’accento sull’importanza di tre variabili per il futuro del turismo in Puglia: l’applicazione delle tecnologie, il recupero delle tradizioni agroalimentari e la tutela dell’identità culturale.

Tra le novità 2021, il Teatro di FoodExp, uno spazio di approfondimento e formazione informale con chef, pasticceri e bartender. Un’edizione “Super” che ha inteso lanciare un segnale di ottimismo e di propositività al territorio pugliese e, in particolare, al comparto turistico-alberghiero, partendo dal confronto tra giornalisti, imprenditori, vignaioli, cuochi e formatori. Un’opportunità di crescita per gli operatori del settore, che hanno partecipato ad eventi di altissimo livello, confrontandosi con ospiti nazionali e internazionali.