Doposcuola gratuito per i ragazzi residenti a Gallipoli, online l’avviso pubblico rivolto alle famiglie

GALLIPOLI (Lecce) – Doposcuola gratuito per bambini/e e ragazzi/e tra i 6 e i 17 anni residenti nel Comune di Gallipoli. È stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico rivolto alle famiglie per usufruire del servizio di doposcuola: potranno fare richiesta i nuclei familiari o i cittadini residenti a Gallipoli con figli di età compresa tra i 6 e 17 anni, frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. L’avviso è rivolto ai nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica, con ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro.

Il servizio di doposcuola sarà fruibile fino al 30 giugno p.v. per cinque giorni a settimana.

Le domande dovranno essere trasmesse mediante la sottoscrizione del modulo di domanda, disponibile in cartaceo presso la sede comunale di via Pavia o digitale sul sito istituzionale dell’Ente, insieme alla copia del documento di identità e dell’ISEE in corso di validità. I documenti potranno essere consegnati a mano presso l’ufficio protocollo o inviati all’indirizzo pec: servizisociali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.

Link Sponsorizzato

Le domande saranno ammesse con valutazione a sportello, tenendo conto della data di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I soggetti convenzionati che hanno manifestato la disponibilità ad erogare il servizio di doposcuola sono quattro ovvero “Amart Associazione Culturale”, l’ ”associazione di promozione sociale GEA”, “L’Albero” e “Mude srls”. Ogni nucleo familiare potrà scegliere in autonomia a quale soggetto rivolgersi.

Link Sponsorizzato

“È la prima volta che il comune di Gallipoli mette a disposizione questo servizio per la città – commenta l’assessore al Welfare Angelo Mita – Invito le famiglie a rispondere a tale avviso per poter dare una possibilità in più ai propri figli. Il doposcuola diviene una possibilità di crescita e di formazione ma anche e soprattutto di aggregazione e socialità”.

Il servizio è reso possibile grazie al Fondo di Solidarietà Comunale per il potenziamento dei servizi Sociali per un importo complessivo di 54.379,00 euro.