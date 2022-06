Strada per Strada, continua il lavoro di manutenzione delle strade a Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Le strade di Gallipoli continuano a vestirsi di nuovo. L’Amministrazione punta, ancora una volta, al rifacimento delle strade con due progetti che saranno conclusi entro l’inizio dell’estate. Il primo progetto di manutenzione delle strade cittadine è reso possibile con il finanziamento di 376.500 euro del “Programma regionale STRADA PER STRADA” ottenuto grazie ai contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Il secondo progetto, previsto dal bilancio 2021, riguarda il quarto lotto di strade, già avviato lo scorso anno, finanziato con i fondi comunali per un importo complessivo di 500 mila euro.

Il cantiere di “Strada per Strada” sarà aperto entro un mese e mezzo; nello specifico, le strade che saranno interessate dai lavori saranno via Napoli, via Firenze, via Galatone, via Giorgio da Gallipoli, via L. Bianchi e via E. Vernole.

Parallelamente, a distanza di due settimane, sarà avviata la seconda parte degli interventi del quarto lotto. Nel 2020 infatti, la prima tranche dei suddetti lavori aveva interessato già via Lecce e il lungomare Galilei, ora gli interventi saranno mirati al completamento laterale di via Lecce, al completamento del lungomare Galileo Galilei, via Siena, la traversa di via Trento, via Mazzini fino a via Castromediano e via Galatina.

“Come è noto, il rifacimento delle strade coincide con la bella stagione. Le temperature in aumento permettono di eseguire i lavori correttamente ed è per questo motivo che entro l’estate entrambi i progetti saranno realizzati. Un impegno preso nel precedente mandato e che ora rinnovo con forza e determinazione. Intervenire sulle strade si traduce in una migliore viabilità, sul decoro della città e sulla sicurezza di chi la vive. Le strade rappresentano il biglietto da visita di Gallipoli e la loro manutenzione è stata richiesta a gran voce dai gallipolini. Abbiamo preso un impegno, lo abbiamo mantenuto, continueremo a farlo”.