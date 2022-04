Le previsioni meteo di oggi 21 aprile 2022

Puglia – Nuvolosità diffusa e compatta in mattinata e poi nelle ore pomeridiane su tutto il territorio con tempo asciutto; stabile anche nelle ore serali, mentre nella notte si attendono piogge estese su tutti i settori.

Molise

Tempo asciutto nelle ore diurne con nubi diffuse e compatte su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; peggioramento atteso nella serata con precipitazioni estese su tutti i settori.

Basilicata

Condizioni di tempo stabile nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane con molte nubi diffuse sull’intera regione; piogge attese tra le ore serali e notturne su gran parte del territorio.

AL NORD

Al mattino deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli coperti su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento con piogge anche intense specie sull’Emilia Romagna, dove non sono da escludersi temporali nella notte.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo uggioso, con pioviggini sparse.

In serata attesi temporali sulle coste Tirreniche, altrove avremo precipitazioni deboli o moderate; graduale miglioramento atteso nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito su regioni peninsulari e Sicilia, attese piogge e temporali sulla Sardegna. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con estesi fenomeni temporaleschi ancora sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni anche su Campania e Molise; piogge nella notte anche su Basilicata, Puglia e Calabria.

Temperature minime in aumento su tutta la penisola; massime stabili o in diminuzione sulle isole maggiori e al nord, in rialzo altrove.

