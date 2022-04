Le previsioni meteo di oggi 22 aprile 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino su gran parte della regione salvo locali piogge sui settori più interni e sul tarantino; fenomeni in estensione al pomeriggio ad esclusione del Salento che si manterrà asciutto. In serata il tempo rimarrà instabile con fenomeni diffusi sull’intera regione.

Molise

Instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni sparse al mattino e al pomeriggio su tutta la regione e locali temporali sull’entroterra; in serata le condizioni del tempo rimarranno instabili con piogge diffuse.

Basilicata

Tempo generalmente instabile con deboli piogge sparse già al mattino; fenomeni diffusi anche al pomeriggio e poi nelle ore serali localmente a carattere temporalesco.

AL NORD

Tempo instabile nelle ore diurne con cieli nuvolosi e piogge sparse, più intense in Pianura Padana. Neve sulle Alpi oltre i 1600-2000 metri. In serata residui fenomeni specie sui settori alpini e prealpini, più asciutto altrove con cieli ancora nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata residui fenomeni specie sui settori interni; più asciutto nella notte ma con cieli ancora nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge su Sardegna e Campania anche a carattere di rovescio e temporale, variabilità asciutta altrove ed ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche su Molise, Puglia e Basilicata. In serata piogge e temporali sparsi sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole.

Temperature minime in lieve calo sul Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori, stabili o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve calo al Centro-Sud, in aumento al Nord e Sardegna.

