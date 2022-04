Le previsioni meteo di oggi 28 aprile 2022

Puglia – Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, sole prevalente anche nelle ore pomeridiane su coste e zone interne. Tempo asciutto anche nelle ore serali con cieli sereni su tutti i settori della regione.

Molise

Giornata di tempo stabile con cieli generalmente sereni su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio salvo possibili nubi sui settori interni; nessuna variazione attesa nelle ore serali.

Basilicata

Ampi spazi di sereno nelle ore diurne su gran parte della regione salvo possibili innocui addensamenti; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi di Piemonte e Veneto, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi Abruzzesi, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti attesi sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni; coperto sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in diminuzione al sud, stazionarie o in rialzo al centro-nord

