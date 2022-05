Gioventù in sella con le gare del Challenge Giovanissimi del Salento tra Aradeo e Gallipoli

ARADEO – Domenica 8 maggio le nuove leve del pedale di età compresa tra i 7 e i 12 anni avranno di che divertirsi in mountain bike ad Aradeo nel contesto del Challenge Giovanissimi del Salento che celebra l’appuntamento con il Trofeo Città di Aradeo grazie agli sforzi della neonata società salentina Team Go Fast Puglia. La medesima società sta mettendo a punto ogni dettaglio per rendere questo giorno una festa di sport ed amicizia per tutti i bambini e nell’intento di lasciare a tutti loro un bellissimo ricordo di questa esperienza nel nuovo Bike Park di Aradeo dove avrà luogo la manifestazione articolata all’interno della struttura posta a Contrada Spino (ritrovo alle 8:00 e inizio delle gare a partire dalle 9:30), su un percorso pianeggiante e con la presenza di alcuni lievi dossi.

GALLIPOLI – Un centinaio gli atleti che hanno partecipato di recente al Trofeo Caroli Hotels che ha avuto luogo presso l’omonimo complesso turistico sulla litoranea che porta al Parco del Pizzo. La nota più confortante è venuta dalla massiccia adesione di tanti baby campioncini del pedale in sella alla mountain bike di età compresa tra i 7 e i 12 anni impegnati nell’appuntamento valevole come prova del Challenge Giovanissimi Salento e per la gioia degli organizzatori del GC Salentino capitanati da Giovanni Saccomanno. Da registrare i primati di Francesco Paiano (Ciclo Club Spongano) e Maria Dongiovanni (Mtb Casarano) tra i G1, Giorgio Cacciatore (Mtb Casarano) tra i G2, Sergio Gaballo (Team Go Fast Puglia) tra i G3, Alberto Malerba (Team Go Fast Puglia) e Anita Doria (Kalos Scuola di Ciclismo) tra i G4, Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo) e Alessia Russo (Team Go Fast Puglia) tra i G5, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Maria Vittoria Quarta (Kalos Scuola di Ciclismo) tra i G6. Vittoria della Kalos Scuola di Ciclismo (47) per la classifica di società con la miglior somma di piazzamenti davanti al Team Go Fast Puglia (43) e alla Mtb Casarano (27).