Il festival estivo di danza arriva in Puglia nel “borgo autentico” di Aradeo

ARADEO (Lecce) – Il festival estivo di danza che invade le città spostandosi di regione in regione, quest’anno arriva in Puglia nel “borgo autentico” di Aradeo. Il Festival Face Off, realizzato da Compagnia degli Istanti in collaborazione con Euthymia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Aradeo, nasce con l’intento di portare la danza contemporanea dentro la città e i protagonisti sono la danza, il teatro, la città, la cittadinanza, la creatività.

Ad Aradeo il 6 maggio appuntamento con la Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci, in scena “Terramia” (Teatro Comunale Domenico Modugno, ore 21). Domenica 8 maggio andrà invece in scena “Il gatto con gli stivali” (Teatro Comunale Domenico Modugno, ore 18 – laboratorio gratuito bambini e genitori dalle ore 16.30).

I DETTAGLI E LA BIGLIETTERIA

6 MAGGIO 2022 – ORE 21 – Teatro Comunale Domenico Modugno

TERRA MIA – Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci,

Prezzo dei biglietti:

1° Settore Intero € 13 / ridotto € 10

2° Settore Intero € 8 / ridotto € 6

8 MAGGIO 2022 – ORE 18 – TEATRO COMUNALE DOMENICO MODUGNO

IL GATTO CON GLI STIVALI – Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci – spettacolo per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni

Prezzo dei biglietti: Posto unico – Intero € 10 / ridotto € 8