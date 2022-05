Le previsioni meteo di oggi 11 maggio 2022

Puglia – Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Link Sponsorizzato

Molise

Tempo asciutto in mattinata con cieli generalmente sereni; al pomeriggio si attendono temporali sparsi su gran parte della regione. Fenomeni in esaurimento nella serata su tutto il territorio.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Condizioni di tempo stabile nella mattinata con ampie schiarite su tutto il territorio; nubi in aumento al pomeriggio con temporali sparsi su gran parte della regione. Fenomeni in esaurimento nella serata su tutti i settori.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. In serata residui fenomeni sui settori alpini, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sulla dorsale Appenninica, asciutto su coste e pianure. In serata residue piogge in Abruzzo, tempo in miglioramento altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sulle coste tirreniche. Marcata instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali lungo la dorsale appenninica e zone interne delle Isole Maggiori. Migliora in serata con tempo del tutto asciutto ed ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it