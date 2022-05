Le previsioni meteo di oggi 12 maggio 2022

Puglia – Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube a mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio su coste e zone interne; tempo asciutto anche in serata con cieli prevalentemente sereni sull’intera regione.

Molise

Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il territorio; possibili innocui addensamenti nel pomeriggio ma sempre senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo sarà stabile su tutti i settori.

Basilicata

Condizioni di tempo stabile nelle ore diurne con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio, locali nubi sui settori sud occidentali della regione. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione.

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche innocuo addensamento sulla Liguria. Al pomeriggio isolati rovesci sull’arco Alpino, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sui rilievi di Lombardia e Trentino, sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati; nubi basse sui settori costieri del basso Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche nube in più tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Calabria e Sicilia, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli del tutto sereni.

Temperature minime stabili o in aumento e massime stazionarie o in calo al nord, in aumento al centro-sud.

