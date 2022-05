Le previsioni meteo di oggi 19 maggio 2022

Puglia – Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione al mattino, sole prevalente anche nelle ore pomeridiane. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutto il territorio.

Molise

Ampie schiarite alternate a qualche nube nelle ore mattutine su tutto il territorio; al pomeriggio le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione attesa nelle ore serali.

Basilicata

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio su tutti i settori della regione; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni sull’intero territorio.

AL NORD

Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati temporali sui rilievi alpini, altrove non sono previste variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora qualche pioggia sui rilievi di Piemonte e Trentino.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi delle isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in lieve aumento su Sardegna e arco Alpino, in calo sul resto della penisola; massime stazionarie o in lieve calo.

www.centrometeoitaliano.it