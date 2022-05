Le previsioni meteo di oggi 5 maggio 2022

Puglia – Molte nubi irregolari al mattino su tutto il territorio ma con tempo asciutto, maggiori aperture sul Salento nel pomeriggio; aumento della nuvolosità nelle ore serali, locali piogge in nottata sul Gargano

Molise

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, piogge attese nelle ore pomeridiane; in serata il tempo tornerà ad essere stabile, ma nella notte si attendono nuove precipitazioni.

Basilicata

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con locali schiarite alternate ad addensamenti diffusi su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; nubi in generale aumento in serata, piogge nella notte estese su tutto il territorio.

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria, con deboli precipitazioni associate, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge intense attese sull’Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti tra Toscana e Lazio, con possibili pioviggini su quest’ultima, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge deboli o a tratti moderate specie sui settori Tirrenici. In serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori, in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino sulla Sardegna con piogge sui settori settentrionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Sicilia e Molise. In serata ancora maltempo sulle Isole Maggiori; peggiora nella notte con precipitazioni estese alle regioni peninsulari.

Temperature minime e massime in calo al centro-nord ed in rialzo al meridione.

