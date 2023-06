Il caso di Telerama, la bacchettata del sindaco non intervistato, l’intervento del vescovo e la difesa dell’autonomia di redazione di Pagliaro

LECCE – La conferenza sulla festa di Sant’Oronzo sta facendo molto parlare per la bacchettata del sindaco Carlo Salvemini, dovuta al fatto che non è stato intervistato dalla principale tv leccese. La vicenda si è trasformata in un duro scontro politico. I fatti sono chiari. Per dovere di cronaca riportiamo tutti gli interventi integrali, per permettere al lettore di farsi una propria idea senza condizionamenti. Il primo cittadino, in mattinata, ha postato un commento al vetriolo su Facebook: “Oggi racconto un episodio pubblico che però in pochi conoscono. Importante nel suo significato. Ieri alla fine della conferenza stampa sulla Festa di Sant’Oronzo – convocata dal Comune e svoltasi nel Palazzo di Città – la troupe di Telerama ha chiesto di poter fare interviste esclusivamente a Sua Eccellenza il Vescovo.

Dopo le risposte, telecamere e microfono si sono spenti. Alla sua domanda rivolta alla troupe: “E al sindaco non chiedete nulla?”, la replica imbarazzata: “Abbiamo queste disposizioni”. Per me non si è trattato di una sorpresa, purtroppo. Non è la prima volta che accade ed è ormai dal 2019 che insieme ai miei assessori siamo praticamente ignorati dall’emittente, che pure non manca di trattare temi di attualità cittadina, come sanno o notano quanti seguono i loro notiziari informativi.

Non così per Monsignor Seccia, incredulo di fronte all’accaduto consumatosi di fronte a numerosi testimoni. Che ha reagito con determinazione e fermezza a quello che ha considerato un intollerabile sgarbo: “È una vergogna. Un’offesa all’istituzione. Vi proibisco di trasmettere la mia intervista”. Una presa di posizione fortissima che non ha precedenti e che è doveroso rendere noto alla nostra comunità. Nel notiziario trasmesso ieri è andato in onda un breve servizio che dà conto prevalentemente del programma religioso della Festa di S’Oronzo, che ritorna in città dopo due anni di forzata assenza a causa della pandemia. Nessun dettaglio su quello civile. Nessuna dichiarazione dei rappresentanti delle massime istituzioni civili e religiose, sindaco e vescovo. Nessun cenno a quanto accaduto.

È arrivato il momento di una riflessione sul doveroso rispetto dell’equilibrio che i concessionari radiotelevisivi devono assicurare – per legge – ai cittadini nel momento in cui scelgono di proporsi come testata giornalistica e di fare informazione attraverso i telegiornali. Da anni si pone il problema di un uso politico dell’emittente che pur utilizza frequenze pubbliche, riceve cospicui finanziamenti statali, eroga un servizio pubblico quale dovrebbe essere l’informazione televisiva. Se ne parlo oggi – nonostante la questione sia nota e acclarata – è perché da tempo siamo di fronte ad un’ulteriore involuzione, in ragione del ruolo politico assunto dall’editore in Consiglio regionale. Che ieri anche il Vescovo metropolita ha toccato con mano. Ritengo non si possa più fare finta di non vedere”.

LA REPLICA DI PAOLO PAGLIARO

Non la manda a dire il consigliere regionale Paolo Pagliaro: “Mentre mi concedo una breve vacanza a Castro Marina (senza vedere tv locali per assenza di segnale a seguito dello switch off), mi giunge notizia di un attacco scomposto (non il primo per la verità) da parte del Sindaco di Lecce, che strumentalizza un episodio inconsistente per mettermi sotto accusa, come politico e come editore. E qui tengo a sottolineare il mio assoluto rispetto dell’autonomia del lavoro della redazione, scevro da diktat e veti che mi vengono invece imputati.

Accuse che offendono la professionalità dei giornalisti di Telerama e la mia attività di Consigliere regionale.

La linea editoriale della televisione è chiara e limpida, scandita nelle 10 storiche battaglie che le fanno da guida, ed è attenta a dare spazio alla pluralità delle voci e delle opinioni, a tutte le parti politiche e a tutte le istituzioni del territorio.

A maggior ragione mi aveva stupito e rammaricato la sortita di Sua Eccellenza, con la cui televisione Porta Lecce collaboriamo regolarmente e serenamente. Ma poi ho apprezzato la nota del Vescovo, che chiarisce l’equivoco e chiede di evitare strumentalizzazioni sui social, come ha fatto il primo cittadino di Lecce.

Non mi sorprendono affatto i suoi toni da vittima, che lamenta un’informazione sbilanciata da parte di Telerama, quando invece state osservate come sempre con estremo rigore le regole della par condicio introdotte il 3 agosto per la campagna elettorale in atto. Rigore e pluralità che sono sempre riconosciute e apprezzate da osservatori non inquinati da pregiudizio politico.

Siamo comunque abituati ad attacchi scorretti di questo tenore. È lungo l’elenco di esponenti politici “allergici” alla libertà che da 33 anni contraddistingue l’informazione dell’emittente, orgoglio di Lecce e del Salento, che dà voce – com’è giusto che sia – anche alle critiche dei cittadini.

Ed è forse questo che stizzisce tanto il Sindaco, evidentemente più attento alla propria immagine e visibilità che ai tanti, tantissimi problemi della nostra bella Lecce.

Da parte mia continuerò le mie battaglie di Editore e Consigliere regionale a testa alta, con la consapevolezza e l’onestà intellettuale di agire sempre e solo in difesa e per la promozione della mia terra e dei salentini, senza reverenze e genuflessioni a chicchessia.

LO SCONTRO A DISTANZA TRA MIGNONE E CAPOCCIA

L’altra bacchettata arriva dal presidente del Consiglio comunale leccese Carlo Mignone: “Quanto accaduto ieri nella sala conferenze di Palazzo di Città è un episodio inquietante – dichiara il Presidente del Consiglio comunale Carlo Mignone – secondo quanto riferito dagli inviati di una emittente televisiva locale al termine della conferenza stampa, agli stessi sono state fornite disposizioni di escludere la voce del sindaco della città dal resoconto giornalistico dei festeggiamenti per i Santi Patroni, organizzati in collaborazione dal Comune di Lecce e dalla Curia. Una pratica, quella di escludere da parte dell’emittente in questione dai resoconti giornalistici le voci istituzionali comunali, che non è nuova e che ha indignato persino Sua Eccellenza l’Arcivescovo Michele Seccia, il quale ha intimato alla troupe la cancellazione della sua intervista. Intendo rivolgere al sindaco un pensiero di solidarietà per lo sgarbo subito a Palazzo di Città che considero una mancanza di rispetto all’istituzione e stigmatizzare ogni diktat editoriale teso a oscurare i rappresentanti istituzionali che nelle loro funzioni rappresentano i cittadini, che li hanno indicati per il tempo del mandato alla guida della comunità”.

CAPOCCIA (MRS): “IGNOBILE ATTACCO DEL SINDACO SALVEMINI A TELERAMA. SOLIDARIETA’ ALL’EMITTENTE E AL PRESIDENTE PAGLIARO”

A difesa di Telerama anche Giancarlo Capoccia, Coordinatore Cittadino Movimento Regione Salento – Lecce: “Restiamo attoniti davanti all’attacco, del tutto gratuito, che il sindaco Salvemini ha rivolto a mezzo Facebook a Telerama ed al suo editore, Paolo Pagliaro. Un attacco di certo senza precedenti, dai toni aspri che cela, davanti ad una poco mascherata difesa del diritto di informazione, la volontà, unica e sola, di attaccare politicamente l’impegno, l’operato e la professionalità di Paolo Pagliaro, Consigliere Regionale e Presidente del nostro Movimento.

Dalle pagine social del Primo Cittadino scorgiamo solamente un certo livore politico, camuffato dietro la mancata intervista relativa alle iniziative legate alle festività dei Santi Patroni.

Ma la cosa che più ci lascia rammaricati è che a finire nel calderone degli attacchi di Salvemini siano stati, in modo generalizzato ed indiscriminato, i professionisti dell’informazione di Telerama. Giornalisti titolati ed unanimemente apprezzati, il cui lavoro di informazione – ma soprattutto di denuncia – è quotidianamente sotto gli occhi di tutti. A loro per primi va la vicinanza del Movimento Regione Salento.

Solidarietà anche al nostro Presidente Pagliaro al quale viene “rimproverata” – in maniera del tutto superficiale – una commistione tra professione ed attività politica. A lui diciamo di andare avanti, come ha sempre fatto, a testa alta, sicuri che attacchi di tal fatta non possano minimamente scalfire il suo appassionato impegno a difesa di Lecce e del Salento tutto.

Al Sindaco Salvemini, invece, rivolgiamo un invito: piuttosto che preoccuparsi della sua immagine che non è apparsa come sperava in tv, pensi a risolvere le tante (anzi troppe) problematiche che ogni giorno affliggono la città e che anche noi del MRS portiamo alla luce con puntualità e spirito propositivo. Lo stesso spirito che vorremmo vedere nella Giunta cittadina, impegnata invece spesso a specchiarsi nella sua autoreferenzialità”.

LA NOTA DEL DIRETTORE GIUSEPPE VERNALEONE

Di seguito, in breve, il contenuto dell’editoriale del Direttore di Telerama Giuseppe Diego Vernaleone che esprime il pensiero condiviso da tutta la redazione su quanto accaduto ieri durante la conferenza stampa per i festeggiamenti dei Santi patroni a Lecce:

«Ieri non erano da noi previste interviste da effetture durante la conferenza indetta nell’Open Space di Palazzo Carafa per i festeggiamento dei Santi Patroni. Il servizio tg sarebbe stato realizzato con le immagini girate in loco e il resoconto di quanto illustrato. All’Arcivescovo, presente sul posto, si era pensato di far fare un’intervista da inserire in un servizio tg, dedicato ai festeggiamenti religiosi che seguiremo anche in diretta, da mandare in onda nei prossimi giorni.

Nessuna intervista negata, a differenza di quanto riferito in un post dal sindaco Salvemini: le cose, va detto, non stanno così. Fatto sta che ne è nata una bagarre che ha indotto la nostra redattrice alle lacrime.

Il sindaco Salvemini non può permettersi di dire che dal 2019 non entra nelle vostre case attraverso queste telecamere, seppur lui stesso abbia detto di non aver interesse per la tv ma piuttosto per i social. Ne prendiamo atto oggi, che apre una polemica su fb anziché chiamare il sottoscritto.

A dimostrare il contrario ci sono i servizi andati in onda nel tg di TeleRama (Le ultime sue interviste, in ordine di tempo, sono quelle sull’abbattimento dell’ex windsurf di San Cataldo del 18 luglio scorso e sulla presentazione del bilancio della Lupiae Servizi del 21), le ospitate in tv di sindaco e assessori, la presenza nelle conferenze stampa indette dal Comune.

Una cosa è l’informazione, altro il protagonismo, ossia la pretesa di dover essere intervistato a tutti i costi.

Ricordiamo al sindaco che, nelle vesti di oppositore dei governi leccesi di centrodestra, elogiava TeleRama che dava spazio, come sempre, a chi faceva le pulci all’attività amministrativa.

La stessa libera espressione che gli garantimmo in quella veste, garantiamo oggi alla sua di opposizione. Non si può essere democratici a intermittenza: come i suoi predecessori, si urla adesso alla lesa maestà, perché tutti i governi vogliono un’informazione al loro servizio.

Si ricordi che insieme facevamo arrabbiare le giunte di centrodestra.

È inaudito che per screditare tutta la squadra di questa televisione si usi la scelta politica del suo editore, Pagliaro, di rappresentare i cittadini, dopo essere stato votato, all’interno di un Consiglio regionale.

Da parte nostra garantiamo che continueremo ad essere sentinelle del territorio, facendoci portavoce dell’indignazione dei cittadini laddove qualcosa li faccia infuriare in questa meravigliosa città”.



L’INTERVENTO DEL CENTRODESTRA

I consiglieri comunali leccesi di centrodestra Luciano Battista, Gianmaria Greco, Antonio Finamore, Andrea Pasquino, Giorgio Pala, Oronzino Tramacere, Roberto Giordano Anguilla, Angelo Tondo e Severo Martini firmano un comunicato stampa in difesa di Telerama: “Con l’approssimarsi delle celebrazioni per il nostro Santo Patrono il Sindaco Salvemini non trova di meglio da fare che lanciare a mezzo social anatemi contro Telerama, un’emittente televisiva che si è sempre contraddistinta per il suo pluralismo e per l’impegno a valorizzare il territorio dando spazio e tribuna a tutti i protagonisti della politica salentina.

Quanto accaduto a seguito della conferenza stampa di presentazione della festa patronale, con il Sindaco intento a strumentalizzare la buona fede di Mons. Seccia è l’ennesima prova della debolezza politica ed istituzionale del primo cittadino, che dopo essere intervenuto poco tempo fa per bacchettare un altro noto organo d’informazione, reo di non essere appiattito sulle sue posizioni, ora si lamenta contro la nota emittente televisiva.

Comprendiamo che la costante crisi di consenso che sta subendo il primo cittadino, tanto da relegarlo nelle ultime postazioni nella classifica dei sindaci più amati d’Italia, possa incidere sul suo umore e smontare tutte le sue certezze di buon governo, tuttavia non si è mai visto un Sindaco di Lecce lanciarsi con un intervento cosi’ scomposto nei confronti di organi d’informazione locale.

Cogliamo al volo l’invito di mons. Seccia, attraverso la nota stampa diffusa dalla Curia, a prodigare le proprie energie e la massima attenzione per le imminenti celebrazioni, momento di massima condivisione per la comunità.

Allo stesso tempo auspichiamo che il Sindaco Salvemini trovi tempo e voglia,8 oltre che per fare polemiche sui social, anche per cercare di migliorare la nostra città, sempre più ricca di disagi e criticità”.

L’ARCIVESCOVO CERCA DI FAR TORNARE IL SERENO

Con riferimento alle polemiche scaturite dalla diffusione di alcune notizie riguardanti i fatti accaduti ieri mattina a Palazzo Carafa, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti civili, religiosi e culturali in onore dei santi patroni, la Curia diocesana intende precisare quanto segue.

“In primo luogo, si stigmatizza l’uso strumentale e divisivo di ogni accadimento relativo alla festa patronale che di per sé costituisce un momento di gioia e di comunione per la città e l’intero territorio salentino. Pertanto, si auspica che la figura super partes dell’arcivescovo, pastore di tutti, non venga mai tirata in ballo in polemiche di carattere politico.

In secondo luogo, pur senza entrare nelle libere ed autonome scelte di tutte le testate giornalistiche, chiamate a garantire la pluralità dell’informazione, si ricorda che l’arcivescovo ha da sempre favorito un sinergico dialogo costruttivo con le istituzioni locali. È a tal fine che al termine della menzionata conferenza stampa, ha chiamato accanto a sé il sindaco della città affinché le consuete interviste potessero coinvolgere congiuntamente l’autorità religiosa e l’autorità civile come accaduto gli anni precedenti nella medesima circostanza. Infatti, le relazioni tra i due rappresentanti istituzionali, sindaco e arcivescovo, fin dall’inizio del ministero episcopale a Lecce, sono state sempre caratterizzate dalla collaborazione e dal reciproco apprezzamento pur nel rispetto dei distinti ambiti.

In terzo luogo, si assicura che l’arcivescovo e l’intera diocesi hanno avuto e continuano ad avere cordiali e intense relazioni con l’emittente Tele Rama, contraddistinte da reciproca stima. Nella suddetta circostanza, l’arcivescovo non ha badato a quale testata avesse rilasciato l’intervista e il suo intervento successivo non era mirato a biasimare la citata tv locale quanto, piuttosto, a ribadire l’esigenza che, anche attraverso i media, sia resa visibile l’unità d’intenti tra autorità civile e religiosa per il bene della comunità.

Infine, l’avvicinarsi della festa patronale impone di chiudere – senza alcuna esitazione – ogni polemica, compresa quella innescata sui social network, e di concentrare ogni energia per il buon esito civile e spirituale degli eventi programmati, elementi essenziali dell’identità salentina”.