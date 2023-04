Le previsioni meteo di oggi 13 ottobre 2022

Puglia – Nuvolosità compatta al mattino con piogge sparse. Al pomeriggio insistono i fenomeni con locali acquazzoni sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori; ancora qualche spazio di sereno sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità generalmente irregolare, compatta sui settori Alpini e Prealpini.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Lazio e Abruzzo, con locali fenomeni intensi; più asciutto sulle altre regioni. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso tra Toscana e Umbria. In serata fenomeni in graduale esaurimento, con nuvolosità medio-alta in transito a seguire.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con piogge di debole intensità associate. Al pomeriggio attesi fenomeni più intensi su Campania, Molise e Sicilia; migliora sulla Sardegna. In serata ancora molte piogge sulle regioni peninsulari; locali precipitazioni ancora sulla Sicilia.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, in aumento altrove; massime stabili o in diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it