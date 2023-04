XXXI Rassegna del Mare dedicata a “Salvaguardia delle risorse ecologiche e Blue Economy”

GALLIPOLI (Lecce) – Sarà Gallipoli, la perla dello Jonio, a ospitare, dal 6 al 9 ottobre 2022 la XXXI Rassegna del Mare che si svolgerà nella splendida cornice della Galleria dei Due Mari e nelle sale dell’Hotel Bellavista Club.

Promossa dall’Associazione ecologica scientifica Mareamico con il sostegno di: Feamp PO 2014 (Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca) attraverso l’Unione Europea e la Direzione Generale della Pesca Marittima e della Maricoltura della Regione Puglia, congiuntamente a Pugliad a mare (Blue Economy-Sustainability-Growth), la Rassegna, si avvale del patrocinio di: Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (Mims), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Ministero della Difesa, Comune di Gallipoli, Provincia di Lecce-Salento d’Amare, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e della partecipazione di Castalia Italian Marine Ecology Company.

La XXXI Rassegna del Mare, realizzata con il contributo della misura 5.68 del PO FEAMP Puglia 2014-2020, con il supporto del Flag/Gal Terra dArneo, si pone nel solco delle precedenti edizioni. L’obiettivo prioritario è quello di affrontare i temi connessi a: mare, pesca, acquacoltura, servizi ecosistemici, energie rinnovabili marine offshore, blue economy, pianificazione dello spazio marittimo, cambiamenti climatici, intrusione salina, turismo e portualità, sviluppo sostenibile delle aree marino-costiere, politica marittima integrata, biodiversità, green deal europeo, ecc. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni (Unione Europea, Ministeri competenti ed enti locali) Mareamico organizza puntualmente la Rassegna del Mare, che costituisce ogni anno la punta di diamante delle attività dell’associazione ecologica scientifica diffusa su tutto il territorio nazionale.

Venerdì 7 ottobre 2021 alle ore 9.30, la Rassegna, dedicata quest’anno a “Salvaguardia delle risorse marine e Blue Economy”, entra nel vivo con i saluti istituzionali e prosegue con le tavole rotonde (“Gestione integrata della zona costiera: la sfida della tutela del territorio e del diritto al lavoro nell’ambito di una pianificazione sostenibile”; “Modelli di gestione delle Aree Marine Protette Pugliesi: il supporto del FEAMP 2014-2020”; “FEAMPA 2021-2027: Prospettive e opportunità della nuova programmazione a favore della filiera ittica pugliese”; “Pesca, Formazione, Ambiente Marino e Parità di Genere”) scaglionate sia di mattina sia di pomeriggio così come si evince dal programma in allegato.

A dare il benvenuto sarà l’on. Roberto Tortoli (Presidente di Mareamico). Sono previsti i saluti e gli interventi del: dott. Stefano Minerva (Sindaco di Gallipoli e Presidente Provincia di Lecce); dott. Donato Pentassuglia (Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Puglia); il prof. Fabio Pollice (Rettore Università del Salento); il prof. Leonardo Damiani (Presidente Comitato Scientifico Mareamico); il dott. Stefano Laporta (Presidente ISPRA); dott. Claudio Stefanazzi (Deputato e Capo di Gabinetto Regione Puglia); dott. Cosimo Durante (Presidente Gal Terra d’Arneo) e del capitano di vascello Pasquale Vitiello (Comandante Capitaneria di Porto Gallipoli).

Esperti di diverse nazionalità ed esponenti del mondo politico, imprenditoriale e accademico, anche nella “città bella”, nel corso dei workshop in programma, discuteranno sulle problematiche che interessano la gestione e la valorizzazione delle risorse marine allo scopo di accendere un faro non solo sulle opportunità, ma anche su rischi e minacce derivanti da un errato sfruttamento della più grande risorsa del pianeta. Gli spunti emersi da relazioni e interventi dei partecipanti saranno illustrati e dibattuti in assemblee plenarie per essere, poi, elaborati dal Comitato Scientifico di Mareamico e compendiati in un report che presenterà le possibili soluzioni da tenere in considerazione per le successive decisioni deliberative e operative.

In seno alla XXXI Rassegna del Mare è prevista la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado, una gara online a premi tra studenti dei vari istituti che hanno aderito e la degustazione di pesce freschissimo appena sbarcato dai pescherecci lungo le banchine del porto. Ai partecipanti, ai turisti e ai curiosi che confluiranno presso il nostro stand, sarà offerta la possibilità di assistere al rito dello sbarco del pescato del giorno, destinato in parte a essere messo all’asta lungo le banchine del porto e in parte a essere caricato sui camion frigo per essere distribuito nelle pescherie. All’ombra del Rivellino, nella sala ristorante dell’Hotel Bellavista Club, sono previsti show cooking di prodotti ittici pugliesi, e, contestualmente, un percorso esplicativo e formativo, firmato dal prof. Corrado Piccinetti, dedicato ai diversi sistemi di pesca e alle proprietà nutrizionali e benefiche del pesce. Seguirà la degustazione di piatti tipici dei pescatori pugliesi preparati secondo le ricette della tradizione locale e con pesce pescato nei mari di Puglia.

Gli show cooking Pugliad a mare (strumento valido per la promozione dei prodotti ittici e della cultura marinara pugliese) sono realizzati con il contributo della Sezione Attuazione dei programmi per l’agricoltura, servizio Programma Feamp della Regione Puglia, a valere sulla misura 5.68 del POFEAMP 2014-2002 in collaborazione con IISS Amerigo Vespucci (Professionale Alberghiero) e lo chef della cucina dell’Hotel Bellavista Club.