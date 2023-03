“Lecce, Natale in…” gli appuntamenti dei prossimi giorni

LECCE – Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Lecce, Natale in… musica, pittura, luce”, realizzata dall’Arcidiocesi di Lecce e dalla Fondazione “Splendor Fidei” in collaborazione con ArtWork e il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce: obiettivo, valorizzare al meglio i luoghi di culto leccesi e regalare alla città e ai turisti autentiche atmosfere tradizionali natalizie.

Domani (lunedì 12 dicembre) alle 19.30 toccherà alla Chiesa di Santa Chiara fare da cornice a “Wind Music – Concerto per fiati”: musiche di Pleyel, Mozart e Donizetti nell’ambito del “Lecce Barocco Festival”, organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. Di scena l’ “Anam Trio”, che nasce nel 2021 dall’idea dei maestri Oronzo Contaldo e Giuseppe Spedicati del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce. L’inusuale formazione cameristica è composta da due clarinetti, Michele Nicolaci e Christian Costantini, e un fagotto, Elisabetta Contaldo. Nonostante la giovane età, il trio si è distinto sul territorio in occasione di concorsi e concerti, riscuotendo sempre ampi consensi da parte del pubblico e ottenendo premi in numerose competizioni musicali.

Martedì (13 dicembre) alle 17, invece, la rassegna diventa “Lecce, Natale in… Luce” con l’inaugurazione, all’interno del Chiostro del palazzo dell’Antico Seminario, del videomapping “Chiostro di luce”: l’installazione, che avrà come tema il Presepe, la Natività e il viaggio dei Re Magi verso la grotta di Betlemme, potrà essere ammirata ogni giorno fino al 6 gennaio dalle 17 alle 20. Gli ingressi sono liberi; il biglietto per accedere al videomapping è di 4 euro, ma gratuito per i possessori di biglietto LeccEcclesiae e UP! Il punto panoramico di Lecce.

