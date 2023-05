Il centrodestra apre anche agli scontenti della maggioranza Salvemini. Poli Bortone: “Lavoriamo uniti sulle idee”

LECCE – Ci sono tre lezioni che il centrodestra leccese non può dimenticare: la sconfitta che portò al governo Salvemini la prima volta (personaggio politico che fino ad allora aveva rappresentato la minoranza in città e che con Delli Noci svoltò), dovuta a una “notte dei lunghi coltelli” in coalizione, la vittoria di Giorgia Meloni e quella delle recenti regionali in Lombardia e nel Lazio. Tutte dimostrazioni del fatto che la politica di fa aggregando e mantenendo unità massima, specie in tempi di massimo astensionismo. Emiliano lo ha capito a suo tempo, ecco perché continua a imbarcare in maggioranza personalità di ogni fede politica. Le elezioni leccesi vanno preparare per tempo e il centrodestra si muove per cercare di disarcionare il blindatissimo (a sinistra) sindaco Salvemini.

Adriana Poli Bortone fa un passo in più: apre anche ai delusi della maggioranza Salvemini, quella parte più centrista, rappresentata da Mignone e compagni. “ll centro destra presente in consiglio comunale ha trovato in questi anni la formula giusta per essere unito e compatto nel fare opposizione all’amministrazione Salvemini – spiega la ex senatrice – Da tempo ormai accanto ai i partiti nazionali ed alle espressioni civiche di centrodestra lavorano in comunità di intenti i consiglieri Poli Bortone e Scorrano. L’unità e la compattezza del centro destra, costruita in consiglio comunale a Lecce con senso di responsabilità e con l’obiettivo di riportare il centro destra alla guida della città, rappresenta la base imprescindibile per aprire ad altre realtà territoriali e perché no? Anche a chi all’interno della maggioranza a mostrato chiaramente insofferenza nei riguardi dell’attuale amministrazione, a movimenti, associazioni, espressione del civismo che oggi non sono presenti in consiglio comunale. Siamo aperti a quanti vorranno riconoscersi nel percorso di condivisione di obiettivi e scelte che il centrodestra saprà fare nell’interesse della città che attende un’amministrazione competente e capace di riportare Lecce agli anni migliori della sua vita. E per questo il gruppo consiliare sta lavorando alacremente su programmi concreti e non sui nomi, che possono creare sviluppo ed economia nella città”.