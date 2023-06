“La formazione e gli infermieri nell’università”: a Bari incontro promosso dagli Opi pugliesi

In un periodo in cui si avvertono disagi nell’accesso alle cure sanitarie determinate soprattutto dalla carenza di personale Infermieristico e Medico, gli (OPI) Ordini delle Professioni Infermieristiche della Puglia realizzano un Evento che si pone l’obiettivo di rilanciare la qualità e quantità dell’offerta formativa delle Università pugliesi. I presidenti degli OPI di Puglia (gli Ordini delle professioni infermieristiche), i rappresentanti degli studenti delle Università pugliesi, docenti ed esponenti del mondo politico regionale si sono dati appuntamento a Bari venerdì 3 marzo, nella sala Europa a Villa Romanazzi Carducci, per un “agorà” sulla formazione degli Infermieri nelle Università. L’evento sarà aperto alle 8,30, dai saluti degli organi accademici dele Università pugliesi che hanno attivato corsi di laurea in infermieristica e vedrà la partecipazione degli assessori regionali pugliesi alla Sanità, Rocco PALESE e alla Formazione, Sebastiano LEO. L’evento avrà due momenti: nel corso della mattina sono programmati le relazioni del professor Valerio DIMONTE, docente ordinario dell’Università di Torino, Paola FERRI, professore associato dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Antonio Felice URICCHIO, presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Angelo MASTRILLO, segretario della conferenza nazionale Corsi di laurea delle professioni sanitarie Nel pomeriggio, dalle 14,30, i presidenti degli Opi di Puglia e i rappresentanti degli studenti delle Università pugliesi, fotograferanno lo stato dell’arte dei corsi di laurea di Infermieristica attivati in Puglia.

