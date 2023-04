Canto di Passione al Teatro Comunale di Nardò con Enza Pagliara e Dario Muci

NARDO’ (Lecce) – Canti e riti della Settimana Santa nella tradizione popolare nel concerto Canto di Passione di Enza Pagliara (voce, tamburo), Dario Muci (voce, chitarra, chitarrino), Antongiulio Galeandro (fisarmonica) e Gianluca Longo (mandola, mandolino), in programma domani, martedì 4 aprile, al Teatro Comunale.

L’ idea di uno spettacolo sulla Passione è sorta cantando, praticando i canti di tradizione orale. Del resto, la poesia popolare raggiunge una delle sue più alte espressioni proprio nelle vicende che narrano la vita e la morte di Cristo. Teatro, canto, poesia mai come in questa vicenda si incarnano una nell’altra. Canto di Passione è la visione portata dalle cantrici e dai cantori tradizionali sugli ultimi momenti della vita di Gesù. Un racconto che si srotola tra le parole e le incantazioni, lungo un percorso in cui i testi si rincorrono e si sorpassano in un dinamismo che è a un passo dal silenzio. Lo incontra e subito lo perde. Nei testi dei canti è possibile guardare, attraverso il proprio sgomento, lo sgomento di Gesù uomo, individuato nell’urlo sulla croce di fronte alla morte. Solo di fronte alla morte. Solo nella sua condizione umana e carnale con la propria responsabilità e tragica consapevolezza. I canti viventi vengono dal Salento, dalla Puglia, dalla Sicilia, dal Lazio dalla Toscana e dalla Corsica. Canto di Passione è un omaggio alle tante contadine, contadini o semplicemente donne e uomini che fino a oggi hanno ricordato, trasmesso, custodito, espresso, urlato, pianto e riso il cantare.

Si tratta di un evento di Nauna Cantieri Musicali, casa editrice ed etichetta indipendente, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura. L’inizio del concerto sarà alle ore 20:30 (apertura del teatro alle 20). Informazioni al numero di telefono 329 8483493. Ingresso libero.