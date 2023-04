Le previsioni meteo di oggi 19 aprile 2023

Puglia – Molte nuvole al mattino ma con locali piogge solo sulle zone settentrionali della regione, più asciutto altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, più asciutto sulle coste adriatiche. Generale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini, neve a quote medio-alte. In serata e in nottata piogge e acquazzoni in movimento verso la Pianura Padana e neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata residue piogge in Umbria e zone interne del Lazio, asciutto altrove con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con locali piogge su Puglia e coste tirreniche della calabria, sereno sulle Isole. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora asciutto sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con anche delle schiarite.

Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve calo al Nord e in aumento sul resto d’Italia.

