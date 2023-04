Opportunità per Comuni, Imprese ed Associazioni, i bandi della Regione Puglia illustrati dal consigliere regionale Donato Metallo

Un tour per spiegare alcuni bandi della Regione Puglia, opportunità reali e fattive per i Comuni, le Imprese e le Associazioni. Una lectio magistralis tenuta da Donato Metallo, consigliere regionale del Pd che ha raccontato in maniera ampia ed organica le reali possibilità di accesso ai benefici regionali. In molti sottovalutano questo genere di misure, a Poggiardo, tappa di questa iniziativa, viceversa, si è affrontato il tema vedendo da vicino la fattibilità dei bandi ancora in vigore. Il direttore del Corriere Salentino Flavio De Marco ha intervistato il consigliere regionale Donato Metallo.

