Le previsioni meteo di oggi 23 maggio 2023

Puglia – Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, generalmente più asciutto lungo le coste. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino e sull’Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui rilievi, nessuna variazione altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio attese piogge e temporali lungo la dorsale Appenninica. In serata fenomeni in esaurimento, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo la presenza di nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sui rilievi, con locali sconfinamenti sulle coste Tirreniche; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in aumento da nord a sud.

