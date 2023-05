Lecce, che traguardo: 600 partite in serie A

LECCE – Domenica scorsa, nella sfida contro lo Spezia, la squadra giallorossa ha raggiunto quota 600 partite nella sua storia in Serie A. È un dato prestigioso solo se si pensa che nella storia del calcio nazionale, nel quale hanno militato varie decine di migliaia di squadre, solo 23 hanno saputo fare meglio e delle quali solo 7 nell’Italia centromeridionale, solo 4 nell’Italia meridionale e insulare e solo 1 in Puglia. Per una città con meno di centomila abitanti sono dati che non possono non inorgoglire la società e l’intera tifoseria giallorossa. Nelle 600 partite finora disputate nella massima serie il Lecce ne ha vinte 130 (22%), pareggiate 173 (29%) e perse 297 (49%).

Queste le partite storiche dei giallorossi in Serie A

Partita numero 1 – 08.09.1985 VERONA – LECCE 2-2, marcatori: 25′ LARSEN-ELKJAER (V) 54′ NOBILE (L) 63′ DI GENNARO (V) 72′ PACIOCCO (L)

Partita numero 100 – 16.09.1990 PISA – LECCE 4-0, marcatori: 31′ e 82′ PIOVANELLI (P) 51′ SIMEONE (P) 65′ PADOVANO (P)

Partita numero 200 – 16.05.1998 LECCE – PIACENZA 1-3, marcatori: 40′ MURGITA (P) 50′ VIERCHOWOD (P) 71′ rig. PIOVANI (P) 92′ rig. PALMIERI (L)

Partita numero 300 – 21.04.2002 TORINO – LECCE 1-1, marcatori: 35′ POPESCU (L) 71′ FRANCO (T)

Partita numero 400 – 19.02.2006 LECCE – REGGINA 0-0

Partita numero 500 – 26.11.2011 LECCE – CATANIA 0-1 90′ BARRIENTOS (C)

Partita numero 600 – 21.05.2023 LECCE – SPEZIA 0-0

Dati forniti da Vittorio Renna