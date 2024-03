Riunione provinciale M5S, Romano: “Assemblea provinciale partecipata segnale di crescita positivo”

GALLIPOLI – “La riunione provinciale degli iscritti e simpatizzanti M5S tenutasi venerdì 1° marzo ha registrato un alto e significativo tasso di partecipazione e questo testimonia che il lavoro avviato con la costituzione dei Gruppi territoriali sta dando i suoi frutti, stimolando il desiderio di attivarsi al servizio della propria comunità all’insegna di principi e valori fortemente identitari”. È il commento del Coordinatore M5S per la Provincia di Lecce e già senatore Iunio Valerio Romano, all’indomani dell’Assemblea provinciale, che ha visto radunarsi venerdì scorso a Gallipoli, presso l’Ecoresort “Le Sirenè”, iscritti e simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle, chiamati a dialogare e confrontarsi su tematiche nazionali e locali, e che è stata allietata dal collegamento da remoto, per un breve saluto, del capo politico Giuseppe Conte, impegnato nel tour elettorale in Abruzzo.

“È stato un importante momento di discussione, anche in chiave costruttivamente critica – continua Romano – , sul lavoro svolto e sui tanti progetti futuri, a partire dalla Scuola di formazione M5S, fortemente voluta dal Presidente Conte e partita lo scorso 15 febbraio, con una serie di lezioni tenute da docenti universitari e rivolta agli oltre 25.000 aderenti ai Gruppi territoriali costituiti, ad oggi più di 260, e in fase di costituzione sull’intero territorio nazionale. L’apprendimento nella vita politica è cruciale per avere cittadini attivi informati, capaci di comprendere le complesse sfide sociali ed economiche e solo attraverso la continua crescita intellettuale e la ricerca di nuove conoscenze la politica è in grado di prendere decisioni e promuovere il benessere della società”.

“È indispensabile – sottolinea il Coordinatore regionale M5S On. Leonardo Donno, che ha introdotto i lavori dell’Assemblea – sintetizzare e mettere a confronto le riflessioni e le intelligenze della nostra comunità. Viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni, come diceva un nostro grande amico e ispiratore, Domenico De Masi. Ogni epoca affronta delle trasformazioni, ogni epoca è di trasformazione. Molte di queste trasformazioni sono state intercettate dal Movimento 5 Stelle fin dalle origini, dalla transizione ecologica alla giustizia sociale, dalla legalità alla pace”. “A questi valori – conclude Donno – si ispira la nostra Scuola di formazione, che da oggi è ancora più aperta a tutti”.

Nel corso dell’Assemblea, a cui hanno preso parte il Vicepresidente M5S Sen. Mario Turco, l’Europarlamentare On. Mario Furore, il Sen. Antonio Trevisi, il Vicepresidente del Consiglio regionale pugliese Cristian Casili e i consiglieri comunali M5S della provincia di Lecce, nonché i Rappresentanti eletti dei Gruppi territoriali, è stata, altresì, ufficializzata l’autorizzazione in capo al consigliere al Comune di Martano, Andrea Aprile, a proseguire la propria attività politica sotto il simbolo e in nome del M5S. “Andrea è un giovane in gamba che ha dimostrato da sempre di ispirarsi ai principi e ai valori che animano l’azione del MoVimento 5 Stelle – sottolinea il Coordinatore provinciale Iunio Romano – e la possibilità di esercitare il proprio mandato politico sotto il simbolo e in nome del MoVimento rende merito anche alla comunità pentastellata di Martano, sempre attenta e vicina ai bisogni e alle istanze dei propri cittadini”.