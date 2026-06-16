L’almanacco di oggi 16 giugno

Il Santo del giorno: Sant’Aureliano. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: A casa te li latri nu ci scire a rubbare. Significato: A casa del ladro non andare a rubare.
– Sono nati in questo giorno
1890 Stan Laurel
1942 Giacomo Agostini
1951 Sonia Braga
1952 Gino Vannelli
– Proverbio
L’invidia vorrebbe togliere agli altri persin la luce del sole
– Accadde oggi
1903 nasce la Pepsi Cola
1963 Valentina Tereshkova a bordo del Vostok 6 è la prima donna nello spazio
1977 Leonid Brezhnev viene eletto presidente dell’Unione Sovietica
– Scoperte
1941 Primo rivelatore di fumo