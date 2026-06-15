L’almanacco di oggi 15 giugno

Il Santo del giorno: Santa Germana. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Te S. Vitu, se ‘ngira l’ulivitu. Se una o ddoi pare: entrata generale. Significato: Di S. Vito (15 giugno) si vede l’oliveto con le olive che da fiori sono diventate frutti.
– Sono nati in questo giorno
1843 Edvard Grieg
1943 Johnny Hallyday
1963 Helen Hunt
1964 Courtney Cox
– Proverbio
Chi rende male per bene, non vedrà mai partire da casa sua la sciagura
– Accadde oggi
1844 la Goodyear brevetta il processo di vulcanizzazione della gomma
1964 le ultime truppe francesi lasciano l’Algeria
1987 il partito socialista di Bettino Craxi, vince le elezioni
– Scoperte
1939 Julian Kahn inventa la bomboletta spray