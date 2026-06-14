L’almanacco di oggi 14 giugno

Il Santo del giorno: Sant’Eliseo profeta. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Face chiui miraculi ‘na utte te mieru te na chiesa china de santi. Significato: Fa più miracoli una botte piena di vino che una chiesa piena di santi.
– Sono nati in questo giorno
1928 Che Guevara
1946 Donald Trump
1961 Boy George
1969 Steffi Graf
– Proverbio
Dove ingegno e cuore si uniscono, fanno miracoli
– Accadde oggi
1940 le truppe tedesche invadono la città di Parigi, durante la 2a Guerra Mondiale.
1968 muore Salvatore Quasimodo, premio nobel per la letteratura nel 1959
1982 l’Argentina si arrende alla Gran Bretagna, dopo 74 giorni di conflitto per il possesso delle isole Falkland/Melvinas
– Scoperte
1938 Vola il primo aereo commerciale pressurizzato