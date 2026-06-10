L’almanacco di oggi 10 giugno

Il Santo del giorno: San Massimo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Amicizia stritta cu lu mieru dura u tiempu ta strada te casa. Significato: Amicizia stretta con il vino dura il tempo della strada di casa.
– Sono nati in questo giorno
1922 Judy Garland
1959 Carlo Ancelotti
1963 Marc Girardelli
1965 Linda Evangelista
– Proverbio
L’impazienza siede sempre con i piedi sui carboni ardenti
– Accadde oggi
1793 Washington diventa capitale degli Stati Uniti, fino a questo momento la capitale era Philadelphia
1967 si conclude la “guerra dei sei giorni” grazie all’intervento delle Nazioni Unite
1996 la Intel commercializza il primo microprocessore a 200 mhz
– Scoperte
1794 John Dalton scopre su di sè il daltonismo