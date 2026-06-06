L’almanacco di oggi 6 giugno

Il Santo del giorno: San Norberto. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ientu de retu. Significato: Vento di dietro. Lasciarsi qualcosa o qualcuno alle spalle.
– Sono nati in questo giorno
1599 Diego Velasquez
1935 Dalai Lama
1948 Rocco Buttiglione
1956 Bjorn Borg
– Proverbio
Non a tutti vola il gufo
– Accadde oggi
1882 viene brevettato il ferro da stiro elettrico
1979 Giuseppe Saronni vince la 62esima edizione del Giro d’Italia di ciclismo
1997 la polizia arresta il boss mafioso Pietro Aglieri, ritenuto il successore di Totò Riina
– Scoperte
1929 Phoebus Levene isola il Dna