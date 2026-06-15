Stadio Via del Mare, il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla: “entriamo nel vivo, countdown per l’inizio del campionato”

LECCE – Sopralluogo tecnico del Vicesindaco di Lecce ed Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla presso lo stadio Via del Mare. Insieme al vicesindaco anche Rosalba Cocciolo dell’ufficio tecnico del Comune di Lecce, Responsabile Unico di progetto. Ad occhio nudo già pare un lavoro monumentale e mastodontico per un’opera pubblica di importanza strategica per tutto il Sud.

Per il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla”: da oggi parte ufficialmente il countdown per il montaggio dei macro conci, ovvero i 16 moduli che andranno a completare la struttura portante della copertura dello stadio. Già adesso è possibile vederli all’altezza dell’ingresso numero 8: la parte bianca che salta all’occhio è appunto la struttura portante, mentre la parte rossa rappresenta le strutture di sostegno temporanee che verranno rimosse non appena il montaggio sarà completato. Il nostro piano prevede di montare un concio al giorno, il che significa che entro la fine di giugno il telaio esterno sarà interamente completato.

​Dopodiché ci sposteremo all’interno del campo. In questo momento sugli spalti è possibile notare degli scivoli, che saranno i punti precisi su cui verranno adagiate le funi. Parliamo di funi radiali da circa 7 centimetri e mezzo che, una volta stese tutte quante, verranno messe in tensione da un’unica fune ellittica che corre lungo tutto il perimetro interno del campo. Anche questa fase strutturale sarà completata per la fine di agosto, perfettamente in tempo per i Giochi del Mediterraneo. Queste funi, sia quelle radiali sia quella interna ellittica, hanno una funzione fondamentale: serviranno come letto portante su cui verrà adagiata la membrana finale che completerà l’opera di copertura dello stadio.

​Un altro intervento estremamente rilevante all’interno dell’impianto riguarda lo spostamento del terreno di gioco. Al momento il prato non c’è perché è stato rimosso completamente per consentire i lavori; quando verrà riposizionato, si troverà 4 metri più vicino alla tribuna centrale. Di conseguenza anche le panchine, che sono attualmente in lavorazione, saranno spostate di 4 metri per mantenere la totale coerenza con il nuovo assetto del campo. Parallelamente, abbiamo realizzato un nuovo impianto per la raccolta delle acque meteoriche e stiamo rifacendo da zero sia l’intera tribuna stampa sia i cosiddetti skybox.

​Ovviamente parliamo di un’opera imponente che proprio adesso sta prendendo corpo e si può finalmente apprezzare nella sua interezza. Questo cronoprogramma così serrato ci consentirà, per il mese di settembre – data in cui è previsto il montaggio vero e proprio della membrana –, di aver completato i lavori principali. In questo modo eviteremo qualsiasi tipo di problematica con gli abbonamenti e con l’afflusso degli spettatori per l’avvio della stagione sportiva 26/27.

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Un altro punto essenziale di questa mega ristrutturazione è l’illuminazione dello stadio. I nuovi fari, così come l’installazione di telecamere di ultima generazione, saranno gli elementi che daranno un contributo fondamentale per fare un vero e proprio salto di qualità in materia di sicurezza dell’impianto. Insieme a tutti gli altri interventi strutturali che ho appena elencato, questo permetterà al Via del Mare – Ettore Giardiniero di essere catalogato come stadio ‘UEFA 4’, entrando così ufficialmente nel ranking degli impianti utilizzabili per le fasi finali della UEFA Champions League. Questa, per noi, è senza dubbio una delle più grandi soddisfazioni di questo immenso lavoro.”