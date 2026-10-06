Meteo di domani 7 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Tempo asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole in transito, locali piogge possibili sul Salento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi al Nord-Ovest con piogge sparse, asciutto altrove con schiarite sul Triveneto. Al pomeriggio piogge in estensione su Emilia e Lombardia. In serata e nella notte maltempo in estensione a tutto il Nord, con temporali anche intensi specie sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con molti addensamenti sul versante tirrenico. Al pomeriggio possibile qualche pioggia in Appennino e sulla Toscana settentrionale. In serata e in nottata nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali in arrivo tra Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti lungo i settori tirrenici con possibili pioviggini, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo sulla Sicilia, per lo più invariati altrove. In serata e in nottata tempo in peggioramento sulla Sardegna con piogge e temporali a partire dai settori occidentali dell’Isola.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Nord ed in rialzo sul resto d’Italia.

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