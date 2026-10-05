L’almanacco di oggi 5 ottobre

Il Santo del giorno: San Placido. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu fidanzatu è comu lu ggelatu: o te lu piji, o se squaja. Significato: Il fidanzato è come il gelato, se aspetti troppo si scioglierà.
– Sono nati in questo giorno
1864 Louis Jean Lumiere
1906 Carlo Campanini
1944 Gianni Mazza
– Proverbio
È meglio pensar prima che pentirsi poi
– Accadde oggi
1868 a causa delle forti piogge straripa l’Adige, allagando la città di Trento
1919 Enzo Ferrari debutta in pista come pilota automobilistico
1989 Tenzin Gyatso, 14esimo Dalai Lama, viene insignito del Premio Nobel per la Pace. Primo cittadino asiatico a ricevere tale riconoscimento
– Scoperte
1961 Murray Gell-Mann ipotizza i quark