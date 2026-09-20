La ricetta del giorno: Lasagne al forno

Ingredienti per 6 persone:
500g di lasagne fresche all’uovo
400 g di carne di manzo
pan grattato q.b.
due uova
pecorino grattugiato q.b.
prezzemolo q.b.
sale q.b.
olio di arachidi per friggere q.b.
1l di passata di pomodoro
olio extra vergine d’oliva q.b.
1 cipolla
qualche foglia di basilico
200 grammi di mozzarella
200 g. di mortadella
100 g. di parmigiano reggiano
200 ml di besciamella
Procedimento
Lessate le lasagne, poi scolatele e fatele sgocciolare su di un canovaccio. Preparate le polpettine impastando la carne, con le uova, il pangrattato, il pecorino grattugiato, il prezzemolo tritato, poi ricavate le palline e friggetele nell’olio di arachidi. Tagliate a pezzetti, le uova sode, la mozzarella e la mortadella. Preparate il sugo al basilico soffriggendo la cipolla con l’olio e lasciate cuocere per un oretta circa a fuoco dolce.
Versate in una teglia da forno un di sugo e iniziate a fare gli strati con le lasagne, sugo di pomodoro, polpette, mozzarella, uova sode e parmigiano reggiano grattugiato. Terminate con un ultimo strato con il sugo e la besciamella. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti.
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