A Ruffano una camminata per abbattere le barriere e riscoprire il valore dell’inclusione

RUFFANO (Lecce) – Ci sono passi che insegnano a guardare il mondo con occhi diversi, incontri che aiutano a comprendere che non è importante andare veloci o arrivare primi, ma trovare il modo di procedere insieme, rispettando il ritmo e le possibilità di ciascuno.

È con questo spirito che sabato 10 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale del Camminare, a Ruffano si svolgerà “Allo Stesso Passo – Una Camminata per Tutti”, un’iniziativa dedicata all’inclusione, allo sport accessibile e alla condivisione, organizzata dal Gruppo di Cammino Camminando Insieme APS, con il patrocinio del Comune di Ruffano e la collaborazione dell’associazione ASD Mollare Mai.

Una camminata che vuole andare oltre il semplice movimento, mettendo al centro le persone, le loro storie e la possibilità di vivere gli spazi pubblici senza barriere, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Perché camminare insieme significa riconoscere che ciascuno ha il proprio passo, il proprio modo di attraversare il mondo e il diritto di sentirsi parte di una comunità.

Durante il percorso sono previste brevi soste nelle quali gli atleti dell’ASD Mollare Mai condivideranno le proprie testimonianze, raccontando esperienze di sport, impegno e determinazione. Un’occasione per ascoltare direttamente le loro storie, avvicinarsi a prospettive diverse e comprendere come l’inclusione non sia soltanto un principio da affermare, ma una pratica quotidiana fatta di attenzione, rispetto e partecipazione.

Al termine della camminata, anche le istituzioni presenti saranno invitate a provare l’utilizzo della carrozzina, un’esperienza concreta pensata per stimolare una maggiore consapevolezza sulle difficoltà legate all’accessibilità e sull’importanza di costruire ambienti realmente fruibili da tutti.

«Non siamo noi che aiutiamo loro a camminare. Sono loro che aiutano noi a ricordare perché camminiamo», sottolinea Mauro Falco, presidente di Camminando Insieme APS. «Ho sempre pensato che camminare fosse andare avanti. Camminando con persone con disabilità ho capito che camminare significa andare insieme. Non esiste un passo giusto: esiste il passo dell’altro. C’è chi legge il sentiero con gli occhi, chi con le mani sulla carrozzina, chi lo ascolta, chi fa un po’ più fatica a respirarlo. È nell’incontro con queste diverse esperienze che impariamo a riconoscere il valore autentico del cammino. Non siamo noi ad aiutare loro a camminare: sono loro che aiutano noi a ricordare perché camminiamo. Ed è per questo che continuo a camminare. Insieme».

Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 in Piazza della Libertà a Ruffano, con partenza prevista alle 16.30. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, agli appassionati di cammino e a chiunque voglia contribuire a diffondere una cultura dell’inclusione attraverso un gesto semplice e accessibile.

“Allo Stesso Passo” vuole essere soprattutto un’occasione per incontrarsi, ascoltarsi e riconoscere che le differenze non devono diventare ostacoli, ma opportunità per crescere come comunità. Perché una società più inclusiva si costruisce anche così: condividendo un percorso, imparando a mettersi nei panni degli altri e scegliendo di non lasciare indietro nessuno.

Camminando Insieme APS è un gruppo di cammino di Ruffano nato con l’obiettivo di migliorare lo stile di vita attraverso la camminata. Un’attività semplice, accessibile, gratuita e adatta a tutti, per contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere fisico, mentale e sociale. Il gruppo conta oggi numerosi partecipanti anche dai paesi vicini e organizza 3 uscite settimanali in orario serale, della durata di circa un’ora. Le camminate sono libere, volontarie e senza obblighi: basta solo la voglia di mettersi in movimento.

Info: 331 3698792

ASD Mollare Mai è un’associazione nata nel 2017 nel Salento con l’obiettivo di accompagnare le persone con disabilità alla scoperta delle proprie capacità, promuovendo autonomia, autostima e benessere psicofisico attraverso lo sport e l’attività motoria. L’associazione realizza attività di sport paralimpico, formazione sull’utilizzo della carrozzina, laboratori inclusivi, cammini accessibili, incontri nelle scuole e progetti dedicati all’accessibilità, mettendo sempre al centro la persona e le sue potenzialità. Con il motto “Tutti possono ed ognuno può”, promuove una cultura dell’inclusione e della partecipazione, con l’ambizione di essere un punto di riferimento sul territorio per chi cerca nello sport e nella condivisione strumenti di crescita, indipendenza e integrazione.