Errori del sito web che fanno perdere clienti alle piccole imprese senza che se ne accorgano

Giulia gestisce una pasticceria con caffetteria a Lecce e, per anni, il suo sito web ha generato un flusso costante di ordini, dai pasticciotti alle torte di compleanno, e di prenotazioni di tavoli per la domenica. Quest’autunno il telefono squilla meno, eppure a ottobre le spiagge salentine si riempiono ancora di turisti stranieri in cerca di sole senza folla. Nessuno si è lamentato e nessuno ha scritto per dire che il sito non funziona.

Quel silenzio è il vero problema. Un visitatore che incontra un ostacolo non lo segnala al titolare. Torna ai risultati di ricerca e sceglie il caffè successivo nell’elenco. Giulia nota il calo, ma non ne scopre mai la causa.

La maggior parte degli errori del sito web alla base di un calo come questo è piccola, poco costosa da correggere e invisibile dal portatile del titolare collegato al Wi-Fi dell’ufficio. Questa guida spiega perché costano più di quanto sembri, analizza otto errori comuni e la relativa soluzione, e si conclude con una routine mensile per individuarli in anticipo.

Perché i piccoli errori di un sito web costano più di quanto sembrino?

Due fattori tengono nascoste queste perdite. Il primo è che chi incontra un problema se ne va invece di lamentarsi. Un sito web progettato male non genera quasi mai feedback; mesi dopo si traduce in meno richieste.

Il secondo è che i titolari vedono il proprio sito in condizioni ideali: un buon computer, una connessione veloce e la piena conoscenza di dove si trovano i prezzi. Un cliente davanti al negozio, con due tacche di segnale, visualizza un sito molto diverso.

Nei primi istanti, ogni visitatore effettua cinque rapide verifiche, di solito in questo ordine:

La pagina si carica?

Riesco a leggerla sul telefono?

Riesco a trovare ciò che cerco (prezzi, menu o orari)?

Posso fidarmi di questa attività?

Cosa devo fare dopo?

8 errori che le piccole imprese commettono sul sito web (e come risolverli)

Questo elenco segue l’ordine in cui un visitatore incontra ciascun problema, dal caricamento della pagina fino alla scelta di contattarti. Ogni voce mostra come si presenta l’errore, quanto ti costa e come risolverlo.

1. I siti web lenti a caricarsi hanno di solito un problema di hosting

La maggior parte dei consigli sulla velocità punta il dito sulle immagini, ma i dati su larga scala indicano altro. L’HTTP Archive Web Almanac 2024 ha rilevato che, tra tutti i fattori che ritardano il contenuto principale di una pagina, il tempo al primo byte incideva maggiormente. Il download delle immagini aveva l’effetto minore, anche per i siti lenti.

Il tempo al primo byte misura quanto tempo impiega il tuo server prima di iniziare a inviare la pagina. Google considera buono un valore di 0,8 secondi o meno e si aspetta che il contenuto principale compaia entro 2,5 secondi. Un server che impiega 1,5 secondi ha già consumato il 60% di questo budget prima che inizi il download di una sola foto.

Analizza la tua homepage con Google PageSpeed Insights e cerca il Time to First Byte nei dati degli utenti reali.

Se quella sezione è vuota perché il tuo sito riceve troppo poco traffico, apri più in basso nel report l’analisi della latenza delle richieste di documenti e verifica se segnala una risposta lenta del server.

Se il server è lento, rivedi il tuo piano di hosting prima di pagare per un restyling.

Un’avvertenza: il tempo al primo byte include anche i reindirizzamenti. Una lunga catena di reindirizzamenti può sembrare un hosting lento.

2. Considerare facoltativo un sito web ottimizzato per dispositivi mobili

Secondo StatCounter, in Italia gli smartphone hanno superato i desktop a settembre 2026, con circa il 52% del traffico web contro approssimativamente il 47% dei desktop. I desktop avevano prevalso per gran parte dell’anno precedente. In ogni caso, è probabile che circa la metà dei tuoi visitatori arrivi da un telefono.

Google ha completato il passaggio all’indicizzazione mobile-first nell’ottobre 2023, quindi ora esegue la scansione e l’indicizzazione dei siti come farebbe uno smartphone e li classifica in base alla versione mobile.

Fai un test di due minuti sul tuo smartphone:

Qualche pagina scorre lateralmente?

Riesci a leggere il testo senza ingrandire?

Toccando il tuo numero di telefono avvii una chiamata?

I pulsanti sono abbastanza grandi da poterli toccare con il pollice?

Se qualcosa non funziona, inizia dal modello. Un modello responsive o un moderno website builder gestisce gran parte di questi aspetti per impostazione predefinita.

3. Bloccare menu, listini e brochure in PDF pesanti

Su molti siti di piccole imprese, la risposta alla domanda «cosa c’è nel menu?» è un link per il download. Per chi visita il sito da telefono, questo significa aspettare con i dati mobili, poi pizzicare e zoomare su una pagina A4. Nielsen Norman Group indica il caricamento lento come uno dei principali problemi causati dai PDF sui siti web. Quando il file PDF è troppo grande per una connessione telefonica, una domanda che dovrebbe richiedere dieci secondi si trasforma in una lunga attesa.

Per risolvere bastano due passaggi. Inizia pubblicando come testo nella pagina stessa i dettagli che le persone cercano: piatti e prezzi, tariffe dei servizi e orari di apertura.

Poi considera il PDF come un contenuto aggiuntivo per chi vuole stampare o salvare una copia. Nielsen Norman Group consiglia di mantenerlo il più piccolo possibile senza perdere qualità. Quando il menu stampabile è pronto, riduci le dimensioni del PDF prima di caricarlo sul sito. Ogni megabyte rimosso è un megabyte in meno che un cliente deve attendere con i dati mobili, e un menu da 15 MB ridotto a 3 MB richiede un quinto del download. La riduzione delle dimensioni di un file dipende soprattutto dalle foto contenute al suo interno.

4. Gestire un sito web non aggiornato con orari e prezzi dell’anno scorso

I clienti riconoscono un sito web non aggiornato da piccoli indizi: orari estivi ancora indicati a novembre, prezzi dell’anno scorso, una riga di copyright con la data 2020. Il danno reale arriva quando un dettaglio si rivela errato di persona. Chi si reca lì per un caffè alle 16:00 e trova la porta già chiusa smette di fidarsi anche dei prezzi.

Il motivo per cui gli orari non sono sincronizzati è semplice: il sito web e il Google Business Profile vengono modificati in luoghi diversi e spesso da persone diverse.

Modifica entrambi nello stesso giorno. Ogni volta che modifichi gli orari sul tuo sito, aggiorna subito dopo gli orari dell’attività su Google. Il tuo Business Profile dispone di una funzione per gli orari speciali in occasione delle festività e delle brevi chiusure. Gestisce modifiche temporanee e chiusure fino a sei giorni consecutivi senza intervenire sugli orari abituali. Per una pausa più lunga, come la chiusura invernale di un lido o di una gelateria sul mare, contrassegna invece l’attività come temporaneamente chiusa. È lo stato che Google indica anche per le attività chiuse fuori stagione.

5. Costringere i clienti a cercare i tuoi recapiti

Su molti siti di piccole imprese, il numero di telefono compare una sola volta, in fondo a un’unica pagina. Su altri, un modulo di contatto è l’unico modo per mettersi in contatto. Un cliente con una domanda rapida deve mettersi a cercare.

Inserisci il numero di telefono nell’intestazione di ogni pagina e rendilo selezionabile sui dispositivi mobili. Poi, nella pagina dei contatti del tuo sito web, offri diversi modi per contattarti: telefono, email, un modulo e il tuo indirizzo con una mappa. Il cliente di un idraulico con una caldaia che perde chiamerà, mentre chi prenota una manicure potrebbe preferire il modulo.

6. Rispondere alle richieste da un account email gratuito

Abbinare un sito web curato a un indirizzo webmail gratuito trasmette segnali contrastanti. Poiché chiunque può registrarsi gratuitamente a un servizio webmail, l’indirizzo non dice nulla dell’attività che vi sta dietro. Un indirizzo sul tuo dominio dimostra che hai registrato il nome e intendi mantenerlo.

Sembra provvisorio Sembra consolidato [name]plumbing77@gmail.com jobs@[yourbusiness].it [name].nails.[town]@hotmail.com bookings@[yourbusiness].it

La soluzione è un indirizzo email professionale sul dominio che possiedi già.

7. Pagine che non indicano mai cosa fare dopo

Alcune pagine dei servizi spiegano tutto chiaramente, poi si limitano a finire. Su altri siti, ogni pagina si chiude con lo stesso vago pulsante “Scopri di più”.

Dai a ogni pagina principale un chiaro invito all’azione, in linea con ciò che chi la visita è pronto a fare. Chi legge la pagina di una clinica di fisioterapia sul dolore al collo è pronto a «Prenota una valutazione». Posiziona il pulsante in modo che sia visibile su un telefono senza scorrere, poi ripetilo alla fine della pagina.

8. Concentrare tutto nella homepage

La homepage sovraccarica elenca tutti i servizi, una galleria fotografica completa, la storia dell’attività dal 1987 e un feed di notizie che nessuno aggiorna dal giorno del lancio. Il visitatore non riesce a trovare l’unica cosa che stava cercando.

Una homepage deve solo rispondere rapidamente a tre domande. Di cosa ti occupi? Per chi o dove è rivolto? Cosa dovrei fare dopo? Tutto il resto merita una pagina dedicata. Mantieni il menu breve e usa le parole che userebbero i tuoi clienti. Un link denominato Prezzi è più efficace di uno chiamato La Collezione, perché nessuno indovina un nome di brand quando cerca un listino prezzi.

Come individuare questi errori prima dei tuoi clienti

Correggere una volta non basta, perché gli errori di progettazione del sito tornano ogni volta che il sito cambia: vengono caricate nuove foto direttamente dalla fotocamera del telefono, iniziano gli orari invernali o l’aggiornamento di un plugin compromette il modulo di prenotazione.

Il primo lunedì di ogni mese, ritagliati 15 minuti per una routine che chiamiamo il test dello sconosciuto:

Confronta gli orari sul sito con quelli del tuo Profilo dell’attività su Google.

Apri il sito sul tuo telefono usando i dati mobili, non il Wi-Fi.

Tocca ogni pulsante di invito all’azione e verifica che tutti i link funzionino ancora.

Invia una richiesta di prova tramite il modulo e assicurati che arrivi.

Bastano tre ore all’anno per guardare il tuo sito con gli occhi di un estraneo.

Conclusione: inizia dal calo più importante

I clienti persi a causa degli errori del sito non dicono mai all’azienda cosa è andato storto. Smettono semplicemente di chiamare, quindi il titolare deve individuare i problemi prima di chiunque altro. Scegli l’errore che corrisponde al calo più significativo, che si tratti di chiamate, prenotazioni o clienti di passaggio, e correggilo questa settimana.

Punti chiave

Prima di qualsiasi restyling, controlla il tempo di risposta del server in PageSpeed Insights, perché un server lento di solito aggiunge più ritardo delle immagini.

Una volta al mese, apri il sito sul tuo telefono usando i dati mobili. A settembre 2026, i telefoni hanno generato poco più della metà del traffico web italiano e Google posiziona la versione mobile del tuo sito.

Mostra menu, prezzi e orari come testo sulla pagina e conserva un PDF leggero solo come extra stampabile.

Aggiorna insieme, nello stesso giorno, gli orari sul tuo sito web e sul tuo Profilo dell’attività su Google, e imposta orari speciali per le festività.

Concludi ogni pagina principale con un’azione successiva specifica, come “Prenota un tavolo” o “Richiedi un preventivo”, visibile sul telefono senza dover scorrere.

FAQ

Come posso ridurre un PDF prima di caricarlo sul mio sito web?

Quando devi capire come ridurre le dimensioni di un file PDF per il web, le impostazioni di esportazione vengono prima di tutto. Scegli la risoluzione dello schermo invece della qualità di stampa, riduci le foto grandi prima di inserirle nel documento ed elimina le pagine che non servono a nessuno. Infine, passa il file finito in uno strumento di compressione e controllalo sul telefono.

Come posso rendere il mio sito web adatto ai dispositivi mobili senza rifarlo completamente?

Se ti chiedi come rendere un sito web adatto ai dispositivi mobili, raramente è necessario rifarlo da zero. Passa a un tema o modello responsive se quello che usi non lo è. Poi rendi il testo del corpo facile da leggere senza zoomare, lascia spazio tra i pulsanti e trasforma ogni numero di telefono in un link tap-to-call. Quindi prova di nuovo tutto su un telefono reale.