Guerra al degrado nella Villa comunale di Lecce: rimossi rifiuti e bivacchi. Quarta Colosso: “Controlli sempre più serrati”

LECCE – La guerra al degrado nella Villa comunale leccese entra nel vivo. Questa mattina è scattato un intervento congiunto delle forze dell’ordine, dei servizi sociali e degli operatori della Lupiae Servizi per restituire decoro e sicurezza a uno dei luoghi simbolo della città, da tempo trasformato in un rifugio di fortuna per senzatetto e persone che vivono ai margini della società. Un’operazione che ha visto impegnati Guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, mentre gli uomini della società partecipata del Comune hanno provveduto alla rimozione di rifiuti, masserizie e materiali accumulati nelle aree utilizzate per i bivacchi.



Un primo segnale concreto della volontà dell’amministrazione Poli Bortone di contrastare una situazione che negli ultimi mesi ha suscitato proteste e preoccupazioni tra i cittadini. La Villa continua infatti a essere utilizzata come dormitorio a cielo aperto: c’è chi trascorre la notte sulle panchine, chi si sistema negli angoli più riparati e chi utilizza persino le fontane per lavarsi e provvedere alla propria igiene personale. Una condizione che pone contemporaneamente problemi di sicurezza, igiene pubblica e disagio sociale, rendendo necessario affiancare ai controlli anche l’intervento dei servizi sociali. Il blitz arriva in una fase particolarmente delicata per il futuro del polmone verde cittadino. L’amministrazione ha approvato il progetto di riqualificazione e si prepara ad avviare la nuova gestione della Villa, affidata alla società Andiamo Srls, con l’obiettivo di rilanciare uno spazio pubblico che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con vandalismi, incuria, episodi di microcriminalità e strutture danneggiate. Ma il cambio di gestione, da solo, non sarà sufficiente se non verrà garantito un presidio costante. A sollecitare un intervento deciso era stata anche la commissione consiliare competente in materia di traffico e sicurezza pubblica, presieduta da Luigi Quarta Colosso, che nei giorni scorsi aveva effettuato un sopralluogo per verificare personalmente le condizioni della Villa. Il consigliere di maggioranza esprime soddisfazione per la risposta delle istituzioni: “Esprimo grande soddisfazione per l’intervento congiunto delle forze dell’ordine avvenuto questa mattina presso la Villa comunale. Come noto, con la commissione da me presieduta ho organizzato un sopralluogo presso la Villa comunale segnalando la necessità di aumentare i controlli. In alcune aree, infatti, risultava esserci una zona di bivacco che ci era stata segnalata da numerosi cittadini”.

Quarta Colosso sottolinea soprattutto la tempestività della risposta arrivata dagli organismi preposti alla sicurezza: “Immediata è stata la risposta della Prefettura, della Questura e delle forze dell’ordine che hanno dato vita a controlli sempre più serrati. Il nostro ruolo è quello di sentinelle della nostra città e saremo sempre attivi nel segnalare situazioni di degrado e pericolo”. Il presidente della commissione rivolge quindi un ringraziamento alle istituzioni e agli operatori impegnati quotidianamente sul territorio: “Abbiamo la fortuna di avere una Prefettura sempre vigile e presente nel garantire la sicurezza dei nostri cittadini e grazie ai loro interventi la nostra città resta un luogo sicuro rispetto a tante altre realtà del nostro Paese. Il mio ringraziamento va a chi ogni giorno controlla le strade delle nostre città con impegno e dedizione, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale!”.



Resta adesso da capire se l’intervento di questa mattina rappresenterà l’inizio di una strategia continuativa oppure se, dopo la pulizia, i bivacchi torneranno a occupare gli stessi spazi. La sfida dell’amministrazione Poli Bortone è proprio questa: impedire che la Villa comunale ricada nel degrado, garantendo controlli regolari e una gestione capace di restituirla alle famiglie, ai bambini e ai cittadini. Senza dimenticare che dietro i giacigli improvvisati e le masserizie abbandonate si nascondono anche storie di povertà ed emarginazione che richiedono risposte sociali, oltre che interventi di polizia. La nuova gestione è ormai alle porte, ma la vera partita si giocherà sulla capacità di mantenere nel tempo il decoro e la sicurezza riconquistati.