L’almanacco di oggi 10 ottobre

Il Santo del giorno: San Venanzio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Cu begna bona l’annata, Natale asciuttu e Pasca bagnata. Significato: Affinchè venga una buona annata, Natale asciutto e pasqua bagnata
– Sono nati in questo giorno
1813 Giuseppe Verdi
1964 Antonio Albanese
1979 Mya
– Proverbio
Prima di rompere l’uovo, bisogna aver pronto il pane e il sale
– Accadde oggi
1865 viene brevettata la palla da biliardo
1954 in Vietnam, Ho Chi Min, sconfigge le truppe francesi ed entra ad Hanoi
1985 un caccia americano intercetta un aereo egiziano con a bordo i dirottatori della nave Achille Lauro e ne forza l’atterraggio a Sigonella.
Braccio di ferro tra autorità italiane e americane sulla competenza per la presa in consegna dei prigionieri
– Scoperte
1982 Il 10 ottobre fu eseguito il primo impianto sull’uomo di pelle artificiale