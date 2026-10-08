L’almanacco di oggi 8 ottobre

Il Santo del giorno: Santa Benedetta. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci vole cu campa felice: nu vite, nu sente e nu dice! Significato: Chi vuol vivere felice: non vede, non sente e non dice
– Sono nati in questo giorno
1895 Juan Domingo Peron
1943 Chevy Chase
1957 Antonio Cabrini
1970 Matt Damon
– Proverbio
Osserva il tempo presente, ma medita sul passato
– Accadde oggi
1967 in Bolivia viene ucciso Ernesto Che Guevara aveva 39 anni. Aveva dedicato la sua vita alla rivoluzione cubana accanto a Fidel Castro
1985 un terrorista della nave da crociera Achille Lauro, uccide uno dei 400 passeggeri
2001 un aereo della compagnia svedese SAS si schianta contro un edificio per lo smistamento dei bagagli durante la fase di rullaggio. 118 il numero delle vittime. All’origine dell’incidente una manovra per evitare un piccolo aereo privato
– Scoperte
1958 L’8 ottobre viene impiantato il primo pacemaker