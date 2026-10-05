Meteo domani 6 Ottobre 2026 nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge deboli sul Piemonte, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali sparsi sulla Liguria e sulle Alpi, in particolare su Trentino-Alto Adige; addensamenti con fenomeni isolati su Lombardia ed Emilia-Romagna; poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche residuo piovasco sul Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, con piogge deboli su Lazio e Abruzzo e addensamenti compatti sulle Marche. Al pomeriggio temporali localizzati sul Lazio con fenomeni sparsi fino all’Abruzzo; variabilità asciutta su Toscana e Umbria, in miglioramento in serata con nuvolosità persistente su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo in prevalenza stabile salvo temporali diffusi sulla Sardegna. Al pomeriggio variabilità in aumento su Campania e Molise, asciutto altrove; in serata piogge deboli in sconfinamento sulle zone interne di Campania e Molise, tempo stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in rialzo ovunque; massime in generale diminuzione.