Nardò, successo per il torneo di calcio balilla “Tutto Volo”

NARDÒ – Si è svolto presso la Sala Calcio Balilla di Via Roma a Nardò il torneo “Tutto Volo”, una serata dedicata allo sport, alla competizione e al divertimento, che ha visto protagoniste numerose coppie in un clima di sana competizione e grande partecipazione. A conquistare il primo posto sono stati Sirio Mello e Antony De Mitri, seguiti al secondo posto da Mario Torsello e Walter Pisanello. Sul terzo gradino del podio si sono classificati Marco Lombardo e Cristian Colitti. Il torneo è stato organizzato da Andrea De Razza e Giulio Frasca, ai quali va il plauso per aver ideato e realizzato un appuntamento capace di unire sport, aggregazione e divertimento.
“Un ringraziamento va a tutte le coppie partecipanti, che con entusiasmo e spirito sportivo hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, confermando ancora una volta quanto siano importanti le occasioni di incontro e condivisione attraverso lo sport – spiegano gli organizzatori – Una bella serata per la comunità neretina, nel segno dello sport e della voglia di stare insieme”.
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